optima:-Ανεβάζει-τον-πήχη-για-τη-μετοχή-της-ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Δ’ Τριμήνου 2025 και ολόκληρου του έτους συνολικά, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Optima αναμένει θετικές εξελίξεις και ανεβάζει τον πήχη της μετοχής της ΕΤΕ με την τιμή στόχο στα 15,83 ευρώ (από 12,25 ευρώ προηγουμένως).

Ενόψει της ανακοίνωσης η Optima εκτιμά τα εξής:

Για το Δ’ τρίμηνο, η τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ανταποκριθεί στις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, υποστηριζόμενη από την ισχυρή πιστωτική επέκταση που πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ (έναντι στόχου 2,5 δισ. ευρώ) και τα σταθερά έσοδα από προμήθειες από δανεισμό και τις συνεχιζόμενες ροές σε επενδυτικά προϊόντα. Αναμένουμε αμετάβλητα καθαρά κέρδη ανά τόκο εν μέσω συνεχιζόμενης συμπίεσης των περιθωρίων και εποχικής αύξησης του λειτουργικού κόστους, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με το κόστος κινδύνου να διαμορφώνεται κάτω από τις προβλέψεις των 45 μονάδων βάσης. Για το οικονομικό έτος 2025 αναμένουμε επαναλαμβανόμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 1,38 ευρώ και προσαρμοσμένο RoTBV στο 15,5%, σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης.

Σε ετήσια βάση, η Optima αναμένει καθαρά κέρδη από τόκους (NII) ύψους 2,1 δισ. ευρώ (-10% σε ετήσια βάση) παρά την ισχυρή αύξηση των δανείων κατά περίπου 3 δισ. ευρώ. Προβλέπουμε ισχυρή παραγωγή προμηθειών στα 467 εκατ. ευρώ (+9% σε ετήσια βάση). Εκτιμούμε ότι τα λειτουργικά έξοδα (OPE) θα αυξηθούν κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ οι προβλέψεις για απομειώσεις αναμένεται να μειωθούν κατά 17% σε ετήσια βάση. Συνολικά, προβλέπουμε καθαρά κέρδη για το οικονομικό έτος 25 στα 1,1 δισ. ευρώ (-4% σε ετήσια βάση), υποδηλώνοντας κέρδη ανά μετοχή (EPS), συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων περιστατικών, ύψους 1,24 ευρώ.

Οι αναλυτές της Optima καταλήγουν τονίζοντας πως «η ΕΤΕ πρόκειται να κλείσει το οικονομικό έτος 25 επιτυγχάνοντας τους οικονομικούς της στόχους, με το Δ’ τρίμηνο του 2025 να επιβεβαιώνει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο τους, τα έσοδα από προμήθειες συνεχίζουν να δείχνουν σημάδια επιτάχυνσης, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει η καλύτερη στην κατηγορία της. Στο μέλλον, η αγορά θα επικεντρωθεί στις λεπτομέρειες του νέου Επιχειρηματικού Σχεδίου και στον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση σκοπεύει να αξιοποιήσει το πλεονάζον κεφάλαιό της. Οι προσδοκίες είναι υψηλές για πιθανές ασφαλιστικές συνεργασίες, πρωτοβουλίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, την εξέλιξη του δείκτη αποπληρωμής και την εξέταση της διοίκησης για πιθανό ειδικό μέρισμα. Η αποτίμηση δεν είναι απαιτητική, με τη διαπραγμάτευση μετοχών να διαμορφώνεται στο 10,8x P/E 2026e και στο 1,4x P/TBV 2026e, υποδηλώνοντας έκπτωση 12% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες».