Άλλο ένα ζημιογόνο έτος «βλέπει» η Puma – «Κενό» έως 150 εκατ. ευρώ το 2026

Ο γερμανικός κολοσσός προβλέπει λειτουργικές ζημίες από 50 εκατ. ευρώ έως 150 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ τα έσοδα πιθανότατα θα μειωθούν σε χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

Άλλη μια ζημιογόνο χρονιά αναμένει η Puma ενώ ακύρωσε το μέρισμά της, καθώς επιδιώκει να «εκκαθαρίσει» τα απούλητα αθλητικά παπούτσια και ρούχα της ώστε να επανατοποθετηθεί σε θέση για επιστροφή στην ανάπτυξη το 2027.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Άρθουρ Χολντ προειδοποίησε ότι το 2026 θα είναι μια μεταβατική χρονιά, καθώς η Puma ξεφορτώνεται τα πλεονάζοντα αποθέματα στα καταστήματα outlet καθώς ανανεώνει τις προσπάθειες μάρκετινγκ της ενώ αναπτύσσει καλύτερα προϊόντα για ποδόσφαιρο, τρέξιμο και γυμναστήριο.

Η «στροφή» αποτελεί μέρος του σχεδίου αναβίωσης τον επόμενο χρόνο ώστε να ανταγωνιστεί εκ νέου τους κολοσσούς της βιομηχανίας των σπορ (Nike και Adidas), ενώ σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, εκτιμά πως τα απόθεματά της σε απούλητα αθλητικά παπούτσια και ρούχα κορυφώθηκε στα τέλη του 2025, αφού πραγματοποίησε μαζικές «ανακλήσεις» προϊόντων και εκτιμά πως θα επιστρέψουν σε ένα πιο φυσιολογικό επίπεδο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.