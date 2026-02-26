Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Υποχώρησαν κατά 7,2% οι εξαγωγές το 2025

Πτώση της τάξης του 7,2% κατέγραψαν οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Ειδικότερα, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας διαμορφώθηκε σε 1,54 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 1,66 δισ. ευρώ το 2024.

Όπως σημειώνει ο ΣΕΠΕΕ, η συνεχιζόμενη στασιμότητα της κατανάλωσης ενδυμάτων λόγω πληθωρισμού στις περισσότερες αγορές, αλλά και λόγω των αλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά, επηρεάζει σημαντικά την πορεία των εξαγωγών την τελευταία τριετία.

Αναλυτικά:

Οι εξαγωγές ενδυμάτων το 2025 ανήλθαν σε 780 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μικρή αύξηση 1%.

Οι εξαγωγές των υφαντών ενδυμάτων τη χρονιά που πέρασε ξεπέρασαν σε αξία για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία του κλάδου τις εξαγωγές των πλεκτών ενδυμάτων.

Οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε 425 εκατ. σημειώνοντας μείωση 4,5%. Σημαντική μείωση 25% κατέγραψαν οι εξαγωγές βαμβακιού, κυρίως εξ αιτίας της μείωσης των τιμών και ανήλθαν σε 338 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 75% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την κλωστοϋφαντουργία ανέρχεται σε 68% και για το βαμβάκι σε 7%.

Ανοδικά οι εισαγωγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, μικρή άνοδος 3,2% καταγράφηκε το 2025 στις εισαγωγές. Η αξία των εισαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 3,17 δισ. το 2025 , έναντι 3,07 δισ. το 2024.