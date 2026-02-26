Close Menu
    Thursday, February 26
    Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Υποχώρησαν κατά 7,2% οι εξαγωγές το 2025

    Οικονομία 2 Mins Read

    Πτώση της τάξης του 7,2% κατέγραψαν οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

    Ειδικότερα, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας διαμορφώθηκε σε 1,54 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 1,66 δισ. ευρώ το 2024.

    Όπως σημειώνει ο ΣΕΠΕΕ, η συνεχιζόμενη στασιμότητα της κατανάλωσης ενδυμάτων λόγω πληθωρισμού στις περισσότερες αγορές, αλλά και λόγω των αλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά, επηρεάζει σημαντικά την πορεία των εξαγωγών την τελευταία τριετία.

    Αναλυτικά:

    • Οι εξαγωγές ενδυμάτων το 2025 ανήλθαν σε 780 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μικρή αύξηση 1%.
    • Οι εξαγωγές των υφαντών ενδυμάτων τη χρονιά που πέρασε ξεπέρασαν σε αξία για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία του κλάδου τις εξαγωγές των πλεκτών ενδυμάτων.
    • Οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε 425 εκατ. σημειώνοντας μείωση 4,5%. Σημαντική μείωση 25% κατέγραψαν οι εξαγωγές βαμβακιού, κυρίως εξ αιτίας της μείωσης των τιμών και ανήλθαν σε 338 εκατ. ευρώ.

    Σημειώνεται ότι το 75% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την κλωστοϋφαντουργία ανέρχεται σε 68% και για το βαμβάκι σε 7%.

    Ανοδικά οι εισαγωγές

    Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, μικρή άνοδος 3,2% καταγράφηκε το 2025 στις εισαγωγές. Η αξία των εισαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 3,17 δισ. το 2025 , έναντι 3,07 δισ. το 2024.

