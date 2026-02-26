Έχει-το-Ιράν-κινεζικούς-υπερηχητικούς-πυραύλους;-Η-ανησυχία-του-Κογκρέσου-και-τα-αεροπλανοφόρα

Με αμείωτο ρυθμό παρακολουθεί το Αμερικανικό Κογκρέσο τις πληροφορίες που θέλουν το Ιράν να συζητά την προμήθεια υπερηχητικών πυραύλων από την Κίνα, την ώρα που εντείνεται η κινητικότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Μεσόγειο, υπό τις προειδοποιήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.

Επικαλούμενο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το Κογκρέσο κρούει τον κώδωνα προς το Λευκό Οίκο για το ενδεχόμενο το Ιράν να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το οπλοστάσιό του, όταν δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, μαζί με δύο αεροπλανοφόρα του πολεμικού ναυτικού της χώρας.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, «η Κίνα ετοιμάζεται να εξοπλίσει το Ιράν με υπερηχητικούς πυραύλους κατά πλοίων ικανούς να χτυπήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία σε απόσταση σχεδόν 200 μιλίων» τονίζεται από πλευράς Αμερικανών βουλευτών, που προτρέπουν για το λόγο αυτό το Λευκό Οίκο να «απεξαρτηθεί» εμπορικά από το Πεκίνο.

Οι σχέσεις, ωστόσο, Κίνας – Ιράν αναφορικά με τον στρατιωτικό εξοπλισμό δεν είναι καινούρια, αλλά ούτε και άγνωστη στην Ουάσιγκτον, ενώ άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη εμβάθυνση μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Ωστόσο, η μεταβολή που έχει συντελεστεί την προηγούμενη διετία έχει φέρει πολύ κοντά την Τεχεράνη στην πιθανότητα να αγοράσει πυραύλους κρουζ, αφού οι διμερείς συνομιλίες έχουν επιταχυνθεί από τον περασμένο Ιούνιο και εξής, σύμφωνα με το Reuters, με αποτέλεσμα ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να ταξιδέψουν για το σκοπό αυτό, στην Κίνα.

Άγνωστο, σε κάθε περίπτωση, παραμένει τόσο το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, όσο και ο αριθμός των πυραύλων, ούτε υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με το εάν η συμφωνία θα προωθηθεί λόγω της έντασης στην περιοχή, αν και «το Ιράν έχει στρατιωτικές συμφωνίες και συμφωνίες ασφαλείας με τους συμμάχους του και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσει αυτές τις συμφωνίες», όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Από πλευράς της Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι «είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό όπως την προηγούμενη φορά», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, για το ίδιο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, η Κίνα δε φείδεται ευκαιριών για να προβάλει τους υπερηχητικούς πυραύλους που έχει αναπτύξει, όπως συνέβη στην περίπτωση των YingJi-19 και YingJi-20, που παρουσιάστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παρουσία πλήθους ηγετών, μεταξύ των οποίων και του Ιράν.

Κατά πληροφορίες, η συμφωνία με την Κίνα αφορά στην αγορά υπερηχητικών αντιπλοϊκών πυραύλων κρουζ CM-302, εμβέλειας περίπου 290 χλμ, με δυνατότητα χαμηλής πτήσης για αποφυγή ανίχνευσης, που τους καθιστά απειλή για τα αεροπλανοφόρα. Ταυτόχρονα, τον περασμένο Ιανουάριο εντάθηκαν τα σενάρια που ήθελαν την Τεχεράνη να προμηθεύεται κινεζικά προηγμένα συστήματα αεράμυνας, όπως το HQ-9B, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει προσώρας επιβεβαιωθεί. Πάντως, σε περίπτωση αγοράς των υπερηχητικών πυραύλων CM-302 από την Κίνα, το Ιράν θα ανατροφοδοτούσε σημαντικά το οπλοστάσιό του μετά την περυσινή χρονιά, που υπέστη σημαντικές απώλειες, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις και για την απόκτηση κινεζικών πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος, των λεγόμενων MANPADS, αντιβαλλιστικών όπλων και αντιδορυφορικών όπλων, σύμφωνα με το Reuters.

Οι κινεζικοί πύραυλοι

Σε κάθε περίπτωση, ο υπερηχητικός αντιπλοϊκός πύραυλος κρουζ CM-302 έχει ελκύσει το συμμαχικό ενδιαφέρον ως προς τα χαρακτηριστικά του, ανάμεσα στα οποία:

· Εμβέλεια περίπου 290 χιλιόμετρα, αρκετή για να καλύψει το Στενό του Ορμούζ και μεγάλο μέρος του Περσικού Κόλπου.

· Ταχύτητα Mach 2.5–3.5 (υπερηχητική), που μειώνει δραστικά τον χρόνο αντίδρασης των αμυνομένων.

· Χαμηλή πτήση λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα, για αποφυγή ραντάρ πλοίων.

· Κεφαλή 250 kg, ικανή να προκαλέσει σοβαρές ζημιές ή βύθιση σε μεγάλα πλοία (αεροπλανοφόρα, αντιτορπιλικά κτλ).