Αμερικανικά ΜΜΕ: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «θερμοπαρακάλεσε» τον Τραμπ να επισκεφτεί οπωσδήποτε την Ελλάδα
«Διαφορετικά, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η θέση της ως πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Μιχάλης Ιγνατίου
Μετά και την προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο και τον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, απομένουν να γίνουν οι επισκέψεις τόσο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον όσο και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην Αθήνα.
Όπως μετέδωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου, αναφορικά με την επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας υπάρχουν σημερινά δημοσιεύματα, κατά τα οποία η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο και «θερμοπαρακάλεσε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επισκεφτεί «οπωσδήποτε» την Ελλάδα. «Διαφορετικά, όπως υποστηρίζει το σχετικό δημοσίευμα, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η θέση της ως πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον.
Σε κάθε περίπτωση, το δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε συναντήσεις τόσο με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
