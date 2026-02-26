Ανοδικές-τάσεις-στα-ισχυρά-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-με-φόντο-τα-εταιρικά-αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη (26/2), καθώς οι εταιρικές ανακοινώσεις κερδών κέντρισαν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Οι περισσότερες μετοχές και κλάδοι παρουσίασαν θετικό πρόσημο, παρά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για το παγκόσμιο εμπόριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,01%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ανέβηκε κατά 0,38% στις 25.266,17 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,38% στις 8.620,93 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,72% στις 8.620,93 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με κέρδη 0,19% στις 18.496,60 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε κέρδη 0,53% στις 47.422,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,30% στις 9.267,91 μονάδες.

Η γερμανική Puma ανακοίνωσε για το 2025 μείωση κερδών κατά 13,1%, αποδίδοντάς την στην ολοκλήρωση της στρατηγικής «reset» της εταιρείας. Το λειτουργικό αποτέλεσμα κατέγραψε ζημία 357,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 548,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αλλά μικρότερη από την εκτιμώμενη ζημία 374,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία προτείνει την ακύρωση μερισμάτων για το 2025 και εκτιμά ότι το 2026 θα σημειώσει λειτουργική ζημία μεταξύ 50 και 150 εκατ. ευρώ. Οι αναλυτές χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως «σύμφωνα με τις προοπτικές μετάβασης» που είχε θέσει η διοίκηση.

Αντίθετα, η βρετανική Rolls-Royce ανακοίνωσε άνοδο κερδών 40% για το 2025 και εκτίμησε ότι τα κέρδη του 2026 θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. λίρες. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 4,4%, φτάνοντας νέο 52 εβδομάδων υψηλό. Η LSEG ενισχύθηκε πάνω από 8% μετά την ανακοίνωση επαναγοράς μετοχών αξίας 3 δισ. λιρών και κερδών προ φόρων 1,97 δισ. λιρών, αυξημένων 56% σε σχέση με πέρυσι.

Στον ασφαλιστικό τομέα, η Allianz κατέγραψε το μεγαλύτερο λειτουργικό κέρδος στην ιστορία της, φτάνοντας τα 17,4 δισ. ευρώ, ενώ η AXA αύξησε τα υπόλοιπα κέρδη της κατά 6% σε 8,4 δισ. ευρώ. Η γαλλική Engie ενισχύθηκε 7,3% μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της U.K. Power Networks έναντι 10,5 δισ. λιρών, ενισχύοντας την παρουσία της στη διαχείριση του δικτύου ηλεκτρισμού στο Λονδίνο και νοτιοανατολική Αγγλία.

Παρά τις ανησυχίες για εμπορικές εντάσεις μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η αγορά ανακουφίστηκε καθώς εφαρμόστηκε τελικά καθολικός δασμός 10% αντί του προτεινόμενου 15%. Οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον στα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν ότι πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προκλήσεις και προετοιμάζονται για ένα έτος μετάβασης και ανάπτυξης.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές αγορές διατήρησαν ανοδική τάση, με θετικό πρόσημο στους περισσότερους κλάδους και μετοχές, ενισχυόμενες από ισχυρά αποτελέσματα σε στρατηγικούς τομείς όπως η βιομηχανία, η επενδυτική τραπεζική, η ενέργεια και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες.