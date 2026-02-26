Απόψε-το-τετ-α-τετ-Γεραπετρίτη-Ρούμπιο:-Στο-τραπέζι-Μέση-Ανατολή,-στρατηγικός-διάλογος-και-επίσκεψη-Τραμπ

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Η σημερινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο (20:00 ώρα Ελλάδος) πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, εν αναμονή ενδεχόμενων εξελίξεων με το Ιράν.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αποχωρεί από τον ναύσταθμο της Σούδας στο Μαράθι, με πιθανό προορισμό τη Χάιφα ή την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στην 115 Πτέρυγα Μάχης στο Ακρωτήρι. Η Ελλάδα βρίσκεται, εκ των πραγμάτων, στον πυρήνα της επιχειρησιακής γεωγραφίας των ΗΠΑ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συνάντηση Γεραπετρίτη–Ρούμπιο αποκτά χαρακτήρα στρατηγικού συντονισμού και όχι απλώς εθιμοτυπικής επαφής.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσει στην ατζέντα. Η Αθήνα επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της ως σταθερού συμμάχου και αξιόπιστου κόμβου υποστήριξης των αμερικανικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ

με το στην προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας

της στη βούληση της Ελλάδας να συμμετάσχει ενεργά σε διεθνή δύναμη σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα

στη στην προστασία των μειονοτήτων και ειδικά των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να επαναλάβει τη θέση υπέρ της σταθερότητας και της αποτροπής περιφερειακής ανάφλεξης, σε μια περίοδο όπου το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν παραμένει ανοιχτό.

Η γεωπολιτική σημασία της Σούδας

Η Σούδα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως στρατηγικού κόμβου των ΗΠΑ στη Μεσόγειο. Η παρουσία του «Gerald R. Ford» και η αυξημένη δραστηριότητα στην Κρήτη υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς διπλωματικό συνομιλητή, αλλά κρίσιμο επιχειρησιακό εταίρο.

Αυτό προσδίδει στη συνάντηση ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Αθήνα επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τη γεωστρατηγική της αξία, χωρίς ταυτόχρονα να εμφανίζεται ως μέρος οποιασδήποτε επιθετικής πρωτοβουλίας.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και ο επόμενος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ, που προγραμματίζεται για το 2026 στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

Ο Ρούμπιο αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα έως τον Μάιο

Συζητείται και η προοπτική επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα

Όπως αναφέρουν πηγές, το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, και μια πιθανή επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα – ενδεχομένως σε συνδυασμό με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία – θα είχε ισχυρό συμβολισμό.

Η τουρκική διάσταση

Η συνάντηση πραγματοποιείται 2 εβδομάδες μετά την επαφή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το κοινό μήνυμα Αθήνας–Άγκυρας ότι δεν επιθυμούν αμερικανική διαμεσολάβηση για τις διμερείς διαφορές έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε μια περίοδο πολλαπλών εστιών έντασης –Ουκρανία, Μέση Ανατολή, πιθανό ιρανικό μέτωπο – ούτε η Ουάσιγκτον θα επιθυμούσε αναζωπύρωση στο Αιγαίο.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να ενισχύσει την εικόνα της ως παράγοντα σταθερότητας και όχι ως εστία επιπλέον πίεσης στην αμερικανική στρατηγική.

Νέο πλαίσιο με τη συμφωνία Onex – Hanwha

Ως μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών στην αμερικανική βιομηχανική βάση χαρακτήρισαν οι ομιλητές τη συμφωνία μεταξύ της ONEX και της νοτιοκορεατικής Hanwha, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «ορόσημο σε μια νέα εποχή τριμερούς συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας–Νότιας Κορέας», συνδέοντας τη συμφωνία με το Αμερικανικό Σχέδιο Δράσης για τη Ναυτιλία και τον Κάθετο Διάδρομο.

Όπως υπογράμμισε, η συμφωνία αυτή και η δυναμική που δημιουργείται ανοίγει ένα νέο πλαίσιο στο οποίο ελληνικές, κορεατικές και αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προωθήσουν την καινοτομία και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σταθερότητα. «Το μήνυμα είναι σαφές» ανέφερε. «Η εμπλοκή έμπιστων συμμάχων, όπως η Ελλάδα και η Νότια Κορέα, στην αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελεί στρατηγική επιλογή προς τη σωστή κατεύθυνση».

FM George Gerapetritis attended today the signing ceremony of the agreement between ONEX Shipyards and Technologies and Hanwha Power Systems in Washington D.C. pic.twitter.com/XDOwWjceuL — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 25, 2026

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε για «ιστορική στιγμή» και για επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη ναυπηγική, με έμφαση στη συνεργασία με συμμάχους.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέδειξε τη διάσταση της τεχνογνωσίας και της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε τη συμφωνία «μόνο το πρώτο βήμα».

Ο πρόεδρος της ONEX Πάνος Ξενοκώστας μίλησε για μια «γέφυρα» μεταξύ τριών ναυτικών εθνών που δεν περιορίζονται — όπως είπε — στα λόγια, αλλά επενδύουν από κοινού στο μέλλον της ναυπηγικής και της ενεργειακής μετάβασης.

Η ελληνική διπλωματία φαίνεται πως επιδιώκει τριπλό στόχο:

Να επιβεβαιώσει την πλήρη ευθυγράμμιση με τη δυτική στρατηγική

με τη Να διασφαλίσει ότι η γεωπολιτική της αξία μεταφράζεται σε πολιτικό κεφάλαιο

της μεταφράζεται σε Να τοποθετηθεί ως αξιόπιστος συνομιλητής σε μια περίοδο πιθανής περιφερειακής ανάφλεξης

Ως εκ τούτου, η συνάντηση Γεραπετρίτη–Ρούμπιο, σε μια συγκυρία έντονης στρατιωτικής κινητικότητας, αποτελεί κάτι περισσότερο από διπλωματική επαφή ρουτίνας. Είναι μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

