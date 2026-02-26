Close Menu
    Thursday, February 26
    Βουλή: Ψηφίστηκε το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

    Πολιτική

    Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, επί της αρχής, από τη Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για νέα υποχώρηση από εγγυήσεις του κράτους δικαίου

