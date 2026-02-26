Βουλή:-Ψηφίστηκε-το-Ενιαίο-Ψηφιακό-Μητρώο-παρακολούθησης-υποθέσεων-διαφθοράς

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, επί της αρχής, από τη Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισε η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για νέα υποχώρηση από εγγυήσεις του κράτους δικαίου