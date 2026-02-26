Βουλγαρία:-Στο-τελικό-στάδιο-ο-Κάθετος-Διάδρομος-Φυσικού-Αερίου

ως το τέλος του 2026, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία δύο έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας – τα οποία συνδέουν τις υποδομές φυσικού αερίου από τον νότο προς τον βορρά.

Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου στο έδαφός της. Έως το τέλος του 2026, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία δύο έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας – τα οποία συνδέουν τις υποδομές φυσικού αερίου από τον νότο προς τον βορρά και επιτρέπουν τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μεταξύ άλλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ελλάδα στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ κατά τη διάρκεια υπουργικής συνάντησης στην Ουάσινγκτον με θέμα την περιφερειακή ασφάλεια ως προς το φυσικό αέριο και τη διαφοροποίηση, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας.

Η Βουλγαρία είναι η πρώτη χώρα που αρχίζει την κατασκευή του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, και γίνεται βασικός μοχλός της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε ο Τράικοφ.

Υλοποιούνται έργα για την αύξηση της χωρητικότητας σε κρίσιμα σημεία διασύνδεσης – Κούλατα /Σιδηρόκαστρο (Βουλγαρία -Ελλάδα) και Νέγκρου Βόντα /Καρντάμ (Βουλγαρία -Ρουμανία). Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου λειτουργεί ως “αυτοκινητόδρομος” από τον νότο προς τον βορρά, ικανός να μεταφέρει έως και 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG ετησίως στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή μέσω του σημείου διασύνδεσης Νέγκρου Βόντα 1 /Καρντάμ.

Η χώρα έχει υποβάλει αίτηση για μερική επιχορήγηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού της ΕΕ η οποία, εάν εγκριθεί, θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής τιμολογιακής δομής που θα ωφελήσει τόσο τους Βούλγαρους όσο και τους χρήστες του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Το 2027, τα σημεία διασύνδεσης στη Στάρα Ζαγόρα και στην Κομοτηνή (Ελλάδα) αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία με αυξημένη χωρητικότητα. Πέρα από τον στρατηγικό τους ρόλο στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, τα έργα αυτά θα δώσουν σε όσους δραστηριοποιούνται στην εμπορία φυσικού αερίου μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του εφοδιασμού και στην πρόσβαση σε νέες αγορές.

«Οι προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής άρχισαν πριν από περίπου 17 χρόνια, αμέσως μετά τη διακοπή του εφοδιασμού με ρωσικό φυσικό αέριο το 2009. Τότε, η Σόφια, η οποία βασίζεται στη θέρμανση με φυσικό αέριο, άρχισε κυριολεκτικά να κρυώνει», υπενθύμισε ο Τράικοφ. Σημείωσε ότι η κρίση προκάλεσε μια καθοριστική αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική και οδήγησε στην ενεργή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους διασυνδετήριους αγωγούς μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας, Ρουμανίας και Σερβίας. “Ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ο διασυνδετήριος αγωγός με την Ελλάδα, καθώς έθεσε το θεμέλιο για τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου και για όλα όσα κάνουμε σήμερα”, πρόσθεσε ο υπηρεσιακός υπουργός.

Παραδέχτηκε ότι μερικές ευκαιρίες κατά το παρελθόν χάθηκαν, όπως το έργο υποδομής για τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco που απέτυχε, αλλά δήλωσε ότι οι προσπάθειες για διαφοροποίηση αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. “Όταν η πολύ μεγαλύτερη κρίση χτύπησε τον Φεβρουάριο του 2022 και η Gazprom ζήτησε να πληρωθεί σε ρούβλια, εμείς είμασταν έτοιμοι. Αρνηθήκαμε ευγενικά γιατί αυτό θα παραβίαζε το συμβόλαιό μας –και τίποτα δεν συνέβη. Ταυτόχρονα η Βουλγαρία παρέλαβε δύο δεξαμενόπλοια με αμερικανικό LNG, μια σαφής απόδειξη ότι η διαφοροποίηση λειτουργεί”, τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της Διατλαντικής Συνόδου Κορυφής στην Ουάσινγκτον, ο Τράικοφ υπέγραψε δήλωση υποστήριξης των διαπραγματεύσεων της Bulgargaz για την εισαγωγή αμερικανικού LNG. Το έγγραφο υπογράφηκε παρουσία των Αμερικανών Νταγκ Μπέργκαμ, υπουργού Εσωτερικών και προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, και Κρις Ράιτ, υπουργού Ενέργειας.

