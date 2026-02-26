Γιατί-η-binance-έδωσε-«ψήφο-εμπιστοσύνης»-στην-Ελλάδα:-Η-εξήγηση-του-co-ceΟ

«Η Ελλάδα είναι το μέρος όπου πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια καλή βάση για να επεκταθούμε στην Ευρώπη» τόνισε ο co-CEO του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου crypto στον κόσμο.

Tο ελληνικό εργατικό δυναμικό και το προφίλ ασφάλειας της χώρας, έδωσαν στην πατρίδα μας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χρηματοοικονομικών κέντρων, όταν η Binance επέλεγε την έδρα της στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, Ρίτσαρντ Τενγκ.

Η Binance, η οποία κατέχει bitcoin αξίας περίπου 44 δισ. δολαρίων στα χαρτοφυλάκια των πελατών της, υπέβαλε τον περασμένο μήνα αίτηση αδειοδότησης στο πλαίσιο του νέου κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA) της ΕΕ, με στόχο την επανατοποθέτησή της δυναμικά σε μεγάλες και αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές.

Η Αθήνα δεν έχει ακόμη εκδώσει άδεια MiCA, σε σύγκριση με 45 στη Γερμανία και 22 στην Ολλανδία, βάσει των δεδομένων από ρυθμιστικές αρχές, καθιστώντας την μια αντισυμβατική επιλογή για τον γίγαντα των κρυπτονομισμάτων, ο οποίος έχει περίπου 300 εκατ. χρήστες με παγκόσμια ρυθμιστική έδρα στο Άμπου Ντάμπι, όπως αναφέρει το Reuters.

«Η άδεια είναι αρκετά τυπική σε όλη την Ευρώπη, επομένως πρέπει να σκεφτούμε πολλούς άλλους παράγοντες, είτε πρόκειται για κοινωνικούς, είτε για την ομάδα ταλέντων, είτε για ζητήματα ασφάλειας», τόνισε ο Τενγκ στο περιθώριο του Φόρουμ GFTN στο Τόκιο.

«Η Ελλάδα είναι το μέρος όπου πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια καλή βάση για να επεκταθούμε στην Ευρώπη» πρόσθεσε.

Η ΕΕ θα καθορίσει εάν η Binance θα λάβει την άδειά της με την προθεσμία να λήγει τον Ιούλιο. «Δεν εξυπηρετούμε κατοίκους χωρών που έχουν υποστεί κυρώσεις», τόνισε ο co-CEO, αναγνωρίζοντας ότι ήταν αδύνατο να εξαλειφθούν εντελώς οι ύποπτες συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω blockchain.

«Το έξυπνο χρήμα, το επίσημο χρήμα, το μακροπρόθεσμο χρήμα συνεχίζει να επενδύεται», κατέληξε.