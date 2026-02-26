ΔΝΤ:-Ζητά-χαλάρωση-των-εμπορικών-περιορισμών-από-τις-ΗΠΑ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάλεσε την Τετάρτη τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν με τους εμπορικούς τους εταίρους και να αναζητήσουν τρόπους αμοιβαίας χαλάρωσης των περιορισμών στο εμπόριο, στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της αμερικανικής οικονομίας.

Η ανακοίνωση καλύπτει τον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και επισημαίνει ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να κινηθεί εποικοδομητικά με τους εταίρους της «για την αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για τη συμφωνία σε μια συντονισμένη μείωση των εμπορικών περιορισμών και των στρεβλώσεων της βιομηχανικής πολιτικής που έχουν αρνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις».

Το Ταμείο υπογραμμίζει επίσης ότι όταν επιβάλλονται μέτρα στο εμπόριο και τις επενδύσεις —όπως δασμοί ή έλεγχοι εξαγωγών— για λόγους εθνικής ασφάλειας, αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται με περιορισμένο και στοχευμένο τρόπο.