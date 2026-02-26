Εξεταστική-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Υπερψηφίστηκε-το-πόρισμα-της-Νέας-Δημοκρατίας

Υπερψηφίστηκε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο θα ενσωματωθούν και οι απόψεις της μειοψηφίας και θα παραδοθεί στον Πρόεδρο της Βουλής.

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στον χειρισμό της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα εντοπίζει ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούσε ο Οργανισμός.

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους έντιμους και πραγματικούς δικαιούχους» τονίζεται.

