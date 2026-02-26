Ευρωαγορές: Μεικτές τάσεις στο ξεκίνημα των συναλλαγών – Άλμα 8% για τη μετοχή της Puma

Μεικτές τάσεις καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης 26/2, με τα εταιρικά αποτελέσματα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται σχεδόν αμετάβλητος στις 633,44 μονάδες, με τους επιμέρους κλάδους και τις μεγάλες αγορές να εμφανίζουν μεικτές επιδόσεις. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -0,22% στις 25.115,60 μονάδες

Βρετανικός FTSE: +0,14% στις 10.821,28 μονάδες

Γαλλικός CAC: +0,42% στις 8.594,74 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,11% στις 18.441,24 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: +0,15% στις 47.245,50 μονάδες.

Η ημέρα είναι ιδιαίτερα «πυκνή» σε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, με εταιρείες όπως οι Deutsche Telekom, Schneider Electric, Allianz, AXA, Munich Re, Engie, Eni, Saint-Gobain, London Stock Exchange Group, Stellantis και Covestro να δημοσιεύουν στοιχεία.

Puma: Μικρότερη ζημία από τις προβλέψεις

Η γερμανική αθλητική εταιρεία Puma ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα για το 2025, καταγράφοντας πτώση 13,1%, την οποία απέδωσε στην αναπροσαρμογή («reset») της στρατηγικής της, που ολοκληρώθηκε πέρυσι. Η μετοχή της ενισχυόταν κατά 8,2% στις τελευταίες συναλλαγές.

Η εταιρεία εμφάνισε λειτουργική ζημία 357,2 εκατ. ευρώ (421,8 εκατ. δολάρια), έναντι λειτουργικών κερδών 548,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, η ζημία ήταν μικρότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν απώλειες 374,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη συναίνεση που παρείχε η Puma.

Οι πωλήσεις υποχώρησαν αισθητά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ το περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 260 μονάδες βάσης, στο 45%. Η εταιρεία πρότεινε την ακύρωση της διανομής μερίσματος για το 2025 και προέβλεψε ότι φέτος θα καταγράψει λειτουργική ζημία μεταξύ 50 και 150 εκατ. ευρώ.

Σε σημείωμά τους, οι αναλυτές της Jefferies ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν πως η Puma έχει σημειώσει πρόοδο «ελαφρώς νωρίτερα από τη διαδρομή που είχε χαραχθεί στα τέλη του 2025», χωρίς «μεγάλες εκπλήξεις από ένα δύσκολο τέλος της χρονιάς».

«Ο όμιλος είχε ήδη περιγράψει το 2026 ως έτος μετάβασης και η καθοδήγηση που δόθηκε σήμερα φαίνεται συνεπής», σημείωσαν.

Ισχυρή άνοδος κερδών για Rolls-Royce

Παράλληλα, η βρετανική Rolls-Royce Holdings ανακοίνωσε ότι αναμένει κέρδη άνω των 4 δισ. λιρών (5,42 δισ. δολάρια) το 2026, αφού κατέγραψε άλμα κερδών 40% για το 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Η μετοχή της στο Λονδίνο ενισχυόταν κατά 6,8%.

Αγορές: Εστίαση στα αποτελέσματα

Το πιο επιφυλακτικό ξεκίνημα των ευρωπαϊκών αγορών έρχεται έπειτα από μια εβδομάδα γενικά θετικού κλίματος, παρά την αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο μετά τις ανακοινώσεις δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι αγορές ανακουφίστηκαν από το γεγονός ότι τέθηκε σε ισχύ καθολικός δασμός 10%, αντί του υψηλότερου 15% που είχε αρχικά απειληθεί, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στα εταιρικά αποτελέσματα.

Στις ΗΠΑ, τα futures υποχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα τελευταία αποτελέσματα της Nvidia, η οποία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα τέταρτου τριμήνου υψηλότερα των προσδοκιών.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, με τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα να ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα.