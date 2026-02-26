ΗΠΑ:-Αυξήθηκαν-οι-αιτήσεις-για-επίδομα-ανεργίας-την-περασμένη-εβδομάδα

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4.000 στις 212.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου.

Αυξήθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλε αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ενώ το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4.000 στις 212.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Σε έρευνα του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα ανέρχονταν στις 215.000 συνολικά.

Ο αριθμός των ατόμων που συνεχίζουν λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από την αρχική εβδομάδα, που αποτελεί έναν δείκτη για τις προσλήψεις, μειώθηκε κατά 31.000 σε 1,833 εκατ. κατά την εβδομάδα που έληξε στις 14 Φεβρουαρίου. Οι λεγόμενες συνεχιζόμενες αιτήσεις κάλυπταν την περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση διεξήγαγε έρευνα στα νοικοκυριά για το ποσοστό ανεργίας του Φεβρουαρίου.

Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε στο 4,3% τον Ιανουάριο από 4,4% τον Δεκέμβριο, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας ανακτά τον ρυθμό της, οι καταναλωτές παραμένουν ανήσυχοι για τις προοπτικές απασχόλησής τους.

Έρευνα του Conference Board αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι το ποσοστό των καταναλωτών που θεωρούν «δύσκολη» την εύρεση εργασίας, αυξήθηκε σε υψηλό πενταετίας τον Φεβρουάριο, αν και τα νοικοκυριά πίστευαν επίσης ότι η διαθεσιμότητα των θέσεων είχε βελτιωθεί.

Τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας περιελάμβαναν και την αργία για την Ημέρα των Προέδρων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Παρ ‘όλα αυτά, το επίπεδο των αιτήσεων υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας συνέχισε να σταθεροποιείται μετά από μια ήπια περίοδο πέρυσι εν μέσω αβεβαιότητας που προέκυψε από τους διευρυμένους δασμούς του Τραμπ.

Την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την δυνατότητα του Τραμπ να χρησιμοποιεί το καθεστώς έκτακτης ανάγκης για την επιβολή δασμών. Κατά συνέπεια, ο Τραμπ επέβαλε παγκόσμιο δασμό 10% για 150 ημέρες. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, οι τελευταίες του κινήσεις έχουν δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη αίσθηση ανασφάλειας, ωστόσο αναμένονται μικρές οικονομικές επιπτώσεις στην οικονομία.