ΗΠΑ:-Οριακή-η-άνοδος-για-τα-νέα-επιδόματα-ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε οριακά την περασμένη εβδομάδα, ενώ το ποσοστό ανεργίας φάνηκε να διατηρείται σταθερό τον Φεβρουάριο, σε μια περίοδο σταθερότητας στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 4.000, φτάνοντας σε εποχιακά 212.000 για την εβδομάδα που τελείωσε στις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reutersανέμεναν 215.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Το επίπεδο των αιτήσεων υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας συνέχισε να σταθεροποιείται μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας την ίδια περίοδο το 2025 λόγω των τιμωρητικών δασμών Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την περασμένη Παρασκευή τους δασμούς, τους οποίους ο Τραμπ εφάρμοσε βάσει νόμου που προορίζεται για χρήση σε εθνική έκτακτη ανάγκη. Ο Τραμπ επέβαλε γρήγορα έναν παγκόσμιο δασμό 10% για 150 ημέρες για να αντικαταστήσει ορισμένους από τους έκτακτους δασμούς, προτού αυξήσει τον συντελεστή στο 15% το Σαββατοκύριακο.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα από τους δασμούς που έκτοτε έχουν ακυρωθεί αποδόθηκε στην γενική διστακτικότητα των επιχειρήσεων να αυξήσουν τις προσλήψεις. Η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αξίζει επίσης προσοχής, ανέφεραν οι οικονομολόγοι.

Με πληροφορίες από Reuters