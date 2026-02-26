Η-palladian-communication-specialists-ανανεώνει-τη-συνεργασία-με-την-imperial-brands-hellas

Η Palladian Communication Specialists ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με την Imperial Brands Hellas, μέλος του διεθνούς Ομίλου Imperial Brands, συνεχίζοντας να υποστηρίζει την εταιρεία σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακού σχεδιασμού.

Η Palladian Communication Specialists ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με την Imperial Brands Hellas, μέλος του διεθνούς Ομίλου Imperial Brands, συνεχίζοντας να υποστηρίζει την εταιρεία σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακού σχεδιασμού.

Μετά από έναν επιτυχημένο πρώτο χρόνο κοινής πορείας, η Palladian ανέλαβε εκ νέου τον ρόλο του συμβούλου επικοινωνίας της Imperial Brands Hellas, με πλαίσιο αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνει την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής, Media Relations, συμβουλευτική υποστήριξη και διαχείριση κρίσεων καθώς και υποστήριξη σε ζητήματα εταιρικής φήμης.

Κατά τη διάρκεια της έως σήμερα σύμπραξης, διαμορφώθηκε ένα συνεκτικό και λειτουργικό πλαίσιο επικοινωνιακής διαχείρισης, με έμφαση στη σαφήνεια των θέσεων της εταιρείας, στην υπεύθυνη προσέγγιση σύνθετων ζητημάτων του κλάδου και την υλοποίηση πρωτοβουλιών. Η ανανέωση της συνεργασίας αποτυπώνει το κλίμα εμπιστοσύνης και τη σταθερή προσήλωση σε μια ήδη υπάρχουσα συνεργασία με κοινό προσανατολισμό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Palladian Communication Specialists και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Τομέα Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ, Κωνσταντίνος Λιμπέρης, δήλωσε: «Η επικοινωνία σήμερα δεν αφορά μόνο στην προβολή, αλλά την ολιστική τοποθέτηση ενός οργανισμού σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα. Απαιτεί διορατικότητα, κατανόηση των κοινωνικών και θεσμικών εξελίξεων και ικανότητα άμεσης προσαρμογής. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε υπεύθυνο και τεκμηριωμένο διάλογο ενισχύουν τη σχέση τους με την αγορά και δημιουργούν σταθερές βάσεις ανάπτυξης. Σε αυτή τη λογική συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με ουσία και διάρκεια».

Το 2026 αποτελεί μια ξεχωριστή χρονιά και για τις δύο εταιρείες, καθώς η Palladian Communication Specialists συμπληρώνει 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας και η Imperial Brands Hellas γιορτάζει 45 χρόνια δραστηριοποίησης και ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Οι δύο επέτειοι αναδεικνύουν τη σημασία της συνέπειας, της εμπειρίας και της μακροχρόνιας δέσμευσης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τη μεταξύ τους συνεργασία.