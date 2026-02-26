Κέρδη – μαμούθ για τις τράπεζες στη σκιά της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

H «επόμενη μέρα» της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των αναλυτών κατά τη σημερινή παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών.

Ήδη προ ολίγου, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε κέρδη 1,07 δισ. ευρώ για το σύνολο της περυσινής χρήσης. Οι ερωτήσεις αναμένεται να πέσουν βροχή καθώς το θέμα αιωρείται εδώ και εβδομάδες όμως ακόμη φαίνεται ότι δεν μπορούν να δοθούν σαφείς απαντήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη πρόσβαση στο τελικό κείμενο της απόφασης ώστε να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία – η πιθανότητα αναδρομικών διεκδικήσεων, η επίπτωση στο πρόγραμμα Ηρακλής, το αν θα αυξηθεί η περίμετρος ώστε να «πιάσει» και άλλα δάνεια πέραν αυτών του νόμου Κατσέλη.

2 άξονες

Το ζήτημα κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και στις συνέπειες που μπορούν να προκύψουν για το δημόσιο χρέος. Οι υπολογισμοί του υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ όσον αφορά στο συγκεκριμένο μέγεθος, κάνουν λόγο για ένα ποσό που μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των 600 έως 900 εκατ. ευρώ και αυτό στην περίπτωση που καταπέσουν εγγυήσεις που έχουν δοθεί από το ελληνικό δημόσιο.

Η δεύτερη «δεξαμενή» έχει να κάνει με τους ισολογισμούς των τραπεζών. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο όσον αφορά στο συγκεκριμένο μέτωπο είναι η αναδρομικότητα. Στη σφαίρα των ερμηνειών, τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί η εκτίμηση ότι δυνατότητα αναδρομικών διεκδικήσεων θα υπάρξει μόνο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που τοκίζονταν με σταθερό επιτόκιο. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες καθώς ο αριθμός τους είναι μικρός σε σχέση με το σύνολο. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει κύμα δικαστικών διεκδικήσεων. Οι οποίες μπορούν να αφορούν από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων σε ένα στεγαστικό δάνειο, μέχρι και την αμφισβήτηση πλειστηριασμών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με το επιχείρημα ότι αν δεν υπήρχαν οι αυξημένοι τόκοι, δεν θα προέκυπτε και η οικονομική αδυναμία που οδήγησε τελικώς στην απώλεια του περιουσιακού στοιχείου.

Το βέβαιο είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο καθώς σε περιπτώσεις έκδοσης αποφάσεων από τον Άρειο Πάγο, είναι τα ίδια τα δικαστήρια που καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις. Το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να χρειαστεί να παρέμβει νομοθετικά, είναι πάντοτε στο τραπέζι.