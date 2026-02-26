Καρυστιανού:-Πριν-το-καλοκαίρι-η-ίδρυση-του-κόμματος,-μου-έταξαν-το-υπουργείο-Δικαιοσύνης

Την πρόθεσή της να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός της πριν από το καλοκαίρι γνωστοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει δεχθεί προτάσεις συνεργασίας, ενώ – όπως είπε – της «έταξαν» ακόμη και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μιλώντας στο Open και απαντώντας στο πότε θα προχωρήσει στις ανακοινώσεις, ανέφερε: «Πριν από το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε καθόλα έτοιμοι. Θα συνεκτιμήσουμε τις συγκυρίες και αναλόγως θα πράξουμε», ενώ παραδέχθηκε ότι «δυσκολεύονται» ως προς την επιλογή της ονομασίας του νέου φορέα.

Σε ερώτηση για το αν έχει υπάρξει πρόταση συνεργασίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο, απάντησε: «Όχι, δεν μου έχει κάνει πρόταση. Άλλοι πολιτικοί ναι, ο κ. Βελόπουλος όχι».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι έχει δεχθεί προσεγγίσεις τόσο από κόμματα της Αριστεράς όσο και της Δεξιάς, «μέσω τρίτων και στις δύο περιπτώσεις», αποφεύγοντας ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Όταν ρωτήθηκε αν της προτάθηκε να είναι υποψήφια για τη Βουλή ή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απάντησε: «Μου έταξαν μία θέση, ένα υπουργείο ας πούμε το Δικαιοσύνης», συμπληρώνοντας ότι «δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, απέρριψα κατευθείαν την πρόταση», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.