Κατά-14,8%-αυξήθηκε-ο-όγκος-της-ιδιωτικής-οικοδομικής-δραστηριότητας-τον-Νοέμβριο

Το 11μηνο πέρυσι, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2024.

Αύξηση 14,8% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Νοέμβριο πέρυσι, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.886 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 645.114 m2 επιφάνειας και 2.926.071 m3όγκου.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.886 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 645.114 m2 επιφάνειας και 2.926.071 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 9,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 24 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.644 m2 επιφάνειας και 85.293 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2025,

είναι 2,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Νοέμβριο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 30.173 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.589.051 m2 επιφάνειας και 30.543.631 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο.

