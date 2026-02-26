Κωνσταντοπούλου:-Φέρνετε-ως-δήθεν-μεταρρύθμιση-το-«Μητρώο-Παρακολούθησης-Υποθέσεων-Διαφθοράς»

Στα πρόσφατα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του ‘Αδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για «επιδρομή του υπουργού, περιστοιχισμένος από κρανοφόρους, κουκουλοφόρους, αστυνομικούς…», ενώ επισήμανε ότι «ακόμα δεν έχει βγει να απαντήσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε ποια διατεταγμένη υπηρεσία ήταν αυτοί οι αστυνομικοί που είδαμε με κράνη μοτοσυκλέτας, αστυνομικοί της ομάδας “Δράση”, χωρίς να φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, όπως οι εγκληματίες δηλαδή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η δράση αστυνομικών με καλυμμένα χαρακτηριστικά και χωρίς διακριτικά, είναι βαρύτατα εγκληματική πράξη». Όσον αφορά τον γιατρό του νοσοκομείου Δημήτρη Ζιαζιά, είπε ότι «υπέστη παράνομη βία, παράνομη κατακράτηση και σειρά αξιόποινων συμπεριφορών σε βάρος του, στον χώρο εργασίας του, από εν ενεργεία υπουργό Υγείας και από εν ενεργεία αστυνομικούς».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε την κυβέρνηση να αφήσει «τις ρητορείες “είμαστε η προσωποποίηση της κανονικότητας, της ομαλότητας και της μετριοπάθειας”» και πρόσθεσε ότι «όσο για αυτή την παράσταση των κλόουν, αποκλείεται να σας την κλέψουμε. Έχετε σαφώς την πρωτοκαθεδρία στους “κλοουνισμούς” και τον λένε με τον πιο προσφυή τρόπο, οι ίδιοι οι πολίτες και τα νέα παιδιά στο διαδίκτυο, βάζοντας ως υπόκρουση τα “κατορθώματα” Γεωργιάδη και Μητσοτάκη, ζωγραφίζοντας το προσωπείο του κλόουν».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφερόμενη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται στην Ολομέλεια, είπε ότι «φέρνετε ως δήθεν μεταρρύθμιση “Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς”, αλλά αν δοκιμάσει κανείς, πλην ημών που είμαστε εκπαιδευμένοι, να παρακολουθήσει τη δική σας διαφθορά, θα πάθει ίλιγγο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι «σήμερα επιχείρησε για πολλοστή φορά να “μπαζώσει” μείζονα ζητήματα και από ό,τι πληροφορήθηκα επιχείρησε να τοποθετηθεί και για τη Chevron και για την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού κύριου Σαμαρά, ο οποίος σας καταλογίζει διαφθορά στη σύμβαση με τη Chevron».

Η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για «διατυπώσεις» που σαφώς παραπέμπουν σε ρήτρες απώλειας κυριαρχίας», τονίζοντας ότι αυτό «σημαίνει ότι ο αγαπημένος σας Κυρ. Μητσοτάκης, κάνει μπίζνες, διαπραγματευόμενος ακόμα και την εθνική μας κυριαρχία». «Και ποιος ήρθε να τον δικαιολογήσει για άλλη μια φορά, για να “μπαζώσει” τα ανομήματα; Μα ο Φλωρίδης. Ποιος είναι πιο αρμόδιος για το “μπάζωμα”. Ο πλέον αρμόδιος».

Για την πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «είναι σαφές» τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. «Θέλετε στημένες συνθέσεις, στημένες εκθέσεις, στημένες εξετάσεις, στημένες δίκες… Θα βρείτε απέναντί σας αποφασισμένους ανθρώπους και αποφασισμένες κοινωνικές δυνάμεις».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.