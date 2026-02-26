Λαγκάρντ: Η ΑΙ δεν φέρνει -ακόμη- κύμα απολύσεων – Έτοιμο το ψηφιακό ευρώ ως το τέλος της θητείας

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την παραγωγικότητα στην ευρωζώνη, αλλά δεν προκαλεί ακόμη κύμα απολύσεων λόγω της μεγαλύτερης αυτοματοποίησης της εργασίας, σημείωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στην Επιτροπή ECON (Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι ότι αυξάνεται η παραγωγικότητα», δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ.

«Ωστόσο, δεν βλέπουμε ακόμη συνέπειες όσον αφορά την αγορά εργασίας και τα κύματα απολύσεων που φοβόμαστε, και γνωρίζετε ότι θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο μέλλον», πρόσθεσε.

«Εξαιρετικά σημαντικό το ψηφιακό ευρώ»

Εν τω μεταξύ, η Κριστίν Λαγκάρντ υπαινίχθηκε σήμερα για άλλη μια φορά ότι θα εκτίσει τη θητεία της για να ολοκληρώσει τα έργα της, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού ευρώ, σε μια νέα αντίδραση στις εικασίες για μια πρόωρη αποχώρηση.

«Το ψηφιακό ευρώ είναι ένα από τα στοιχεία της αποστολής που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό», δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η βασική μου εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστεί μέχρι το τέλος της θητείας μου για να υλοποιήσω και να εδραιώσω την αποστολή: σταθερότητα των τιμών και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα σταθερό ευρώ σε ψηφιακή μορφή, τόσο online όσο και offline, χονδρική και λιανική, όλα αυτά», είπε.

Η θητεία της Λαγκάρντ διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 2027. Το ψηφιακό ευρώ, εάν ξεκινήσει, δεν θα είναι έτοιμο πριν από το 2028.