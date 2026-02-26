Μεγάλου-(Πειραιώς):-Σήμα-για-ισχυρή-πιστωτική-επέκταση-το-2026,-καθησυχάζει-για-δάνεια-ν.-Κατσέλη

Υψηλότερα των στόχων που είχε θέσει η διοίκηση της τράπεζας, αλλά σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν τα μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς για το τέταρτο τρίμηνο και για το σύνολο χρήσης 2025.

Θετικές εκπλήξεις προέκυψαν κυρίως από το μέτωπο της επιβράβευσης των μετόχων, καθώς ήδη από τη χρήση που ολοκληρώθηκε, η Πειραιώς αύξησε το payout στο 55% από 50% που καθοδηγούσε και ως επί το πλείστον κυριαρχούσε στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Συνδυαστικά με την υψηλότερη του 1 δισ. ευρώ κερδοφορία (1,07 δισ. ευρώ), η τράπεζα θα διανείμει συνολικά 592 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ έλαβαν τη μορφή buyback το οποίο ολοκληρώθηκε και 373 εκατ. ευρώ αφορούσαν ενδιάμεση διανομή.

Ο δείκτης CET1 της Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 12,7% στα τέλη του 2025, από 14,4% το προηγούμενο τρίμηνο, απορροφώντας την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, την αυξανόμενη πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους στο 55% (από 50%), την απόσβεση DTC, καθώς και την πιστωτική επέκταση. Αξίζει να σημειωθεί πως το consensus ανέμενε CET1 στο 13,4%, κάτι που οφείλονταν κυρίως στο μη υπολογισμό της αύξησης του payout (50 μονάδες βάσης αρνητική επίπτωση). Επίπτωση 170 μονάδων βάσης προέκυψε από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

«Άνετοι με το 55%, προτίμηση σε cash»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου , επισήμανε πως «δεδομένου του ισολογισμού και του de – risking που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, ήμασταν άνετοι ώστε να αυξήσουμε κατά 5% το payout. Bρισκόμαστε κατά 270 μονάδες βάσης υψηλότερα από το P2G (Pillar II Guidance), και φυσικά, όλη αυτή η άσκηση διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι το P2G μειώθηκε στο 1%. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, λοιπόν, δεδομένων των ισχυρών θεμελιωδών της τράπεζας, σκεφτήκαμε ότι αυτή η μείωση στο P2G θα έπρεπε να περάσει στους μετόχους μας. Και αυτό κάναμε τώρα, ανταμείβοντάς τους με ένα επιπλέον 5% στο payout». Ο κ. Μεγάλου έδωσε στίγμα για υψηλότερο payout τα επόμενα χρόνια με διατήρηση της προτίμησης στη διανομή μετρητών έναντι του buyback, συμπληρώνοντας πως «η Πειραιώς αποτελεί ένα capital accretive franchise που επιστρέψει αξία στους μετόχους της».

Στη βάση και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, η τράπεζα προέβη σε έκδοση 129 εκατ. ευρώ ομολογιών συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (credit-linked notes) μέσω συνθετικής τιτλοποίησης αξίας 2 ευρώ δισ. ευρώ χαρτοφυλακίου, που περιείχε μεγάλα, μικρομεσαία και μικρά επιχειρηματικά ανοίγματα («Ermis VIII»). Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα ελαφρύνσεις στα RWA και στο κεφάλαιο, ύψους 963 εκατ. ευρώ και 128 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η διοίκηση της τράπεζας, εύλογα δέχθηκε ερωτήσεις και για τον αντίκτυπο της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού του τόκου στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον ν. Κατσέλη. Ο CFO του ομίλου Πειραιώς, Θεόδωρος Γναρδέλλης, έριξε τους τόνους και καθυσύχασε την αγορά, εν αναμονή των λεπτομερειών της απόφασης που θα εκδοθεί. Όπως ανέφερε αποτελεί ένα ζήτημα ανάκτησης από τις τιτλοποιήσεις. Δεν αφορά την Πειραιώς ή τις τράπεζες συνολικά, δεδομένου ότι αυτά τα δάνεια έχουν αποαναγνωριστεί. Οι συνολικές ανακτήσεις που προκύπτουν από αυτά τα δάνεια αποτελούν ένα ποσοστό, θα έλεγα ένα μικρό ποσοστό των αναμενόμενων ανακτήσεων. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για αυτές τις συναλλαγές στο μέλλον, αλλά συνολικά, νομίζω ότι για τον ισολογισμό της τράπεζας, δεν υπάρχει καμία επίδραση».

Η έκθεση της τράπεζας σε δάνεια αυτή της κατηγορίας υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ περίπου. Ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η απόφαση, ίσως χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές. Έχουμε μια υπόθεση, προφανώς, η οποία τίθεται εντός του budget του 2026 και θα συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε καθοδήγηση θα δώσουμε στο Capital Markets Day. Αντιλαμβάνεστε ωστόσο ότι είναι ένα ποσοστό επί των 50 εκατ. ευρώ οπότε στην πραγματικότητα είναι εντός του περιθωρίου σφάλματος οποιασδήποτε εκτίμησης κόστους ή κινδύνου για το μέλλον».

Νέες προβλέψεις και επιβάρυνση…

Παράλληλα, η Πειραιώς κινήθηκε καλύτερα από τις εκτιμήσεις του consensus στο μέτωπο της περαιτέρω εξυγίανσης – θωράκισης του ισολογισμού, με το οργανικό κόστος κινδύνου να αυξάνεται οριακά στις 51 μονάδες βάσης από 49 στο τρίτο τρίμηνο (56 μονάδες βάσης η εκτίμηση consensus) και δείκτη NPE στο 2% (2,4% ανέμενε το consensus) από 2,5% στο εννεάμηνο, ενισχύοντας ελαφρώς τα επίπεδα κάλυψης στο 73% από 71%. O δείκτης NPE, είναι προσαρμοσμένος κατά 110 εκατ. ευρώ για τα εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια που ταξινομήθηκαν συνέπεια προγράμματος αναδιάρθρωσης (step up) με σκοπό την ενίσχυση ευχέρειας αποπληρωμών των οφειλετών. Σημειώνεται ότι με τον συνυπολογισμό των ως άνω 110 εκατ. στον αριθμητή του δείκτη NPE, ο δείκτης θα διαμορφωνόταν στο 2,3% τον Δεκέμβριο του 2025.

H Πειραιώς έλαβε πρόσθετη πρόβλεψη 57 εκατ. ευρώ περίπου στο τέταρτο τρίμηνο για δάνεια σε ελβετικό – σε post model adjustments, στη βάση της τελικής κυβερνητικής ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό. Επιβάρυνση μεταξύ άλλων υπήρξε από έξοδα απομειώσεων από πωλήσεις – ταξινόμηση προς πώλησης NPE ύψους 21 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω, οι λοιπές απομειώσεις περιλαμβάνουν 35 εκατ. ευρώ αποτέλεσμα από λοιπές απομειώσεις που καταχωρήθηκε στα έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς, 11 εκατ. ευρώ έκτακτα έξοδα σχετιζόμενα με τη διάθεση χαρτοφυλακίων ακινήτων και 11 εκατ. ευρώ λοιπές απομειώσεις για έξοδα που αφορούν σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας.

Το τρίμηνο περιελάμβανε έσοδα 10 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική, αλλά και έξοδα 14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7 εκατ. ευρώ αφορούσαν κόστος ενσωμάτωσης.

Καθαρή πιστωτική επέκταση σε στεγαστικά

Η Πειραιώς συνεχίζει να «τρέχει» με αμείωτη ένταση στο «στίβο» της πιστωτικής επέκτασης, φτάνοντας στα 37,3 δισ. ευρώ σε ενήμερα δάνεια, με 3,945 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση το 2025.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο, η Πειραιώς προχώρησε σε εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,7 δισ. αφορούν μεγάλες εταιρικές χορηγήσεις, structured finance και shipping. Επιπλέον 1,7 δισ. ευρώ δάνεια δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα, ενώ 340 εκατ. αφορούν δάνεια ιδιωτών. Αναθέρμανση στο πεδίο των στεγαστικών που έφτασαν τα 250 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι αποπληρωμές κινήθηκαν κοντά στα 3,1 δισ. ευρώ, με την αρνητική επίπτωση από FX στα ναυτιλιακά (δολαριακά) δάνεια να φτάνει πέριξ των 400 εκατ. ευρώ περίπου κατά το περσινό έτος. Μάλιστα, το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την τράπεζα καθώς κατέγραψε θετική καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά, ύψους 110 εκατ. ευρώ.

Το μέσο spread στις εταιρικές χορηγήσεις από πλευράς Πειραιώς υποχώρησε ελαφρώς και με ηπιότερη ένταση από στα προηγούμενα τρίμηνα, στο 2,12% (από 2,15%) με yield στο 3,7%, ανάλογα της αγοράς. Το μέσο spread ενήμερων δανείων υποχώρησε κατά 24 μονάδες βάσης.

Σχετικά με την ήπια υποχώρηση της πιστωτικής επέκτασης στο τέταρτο τρίμηνο, ο κ. Μεγάλου ανέφερε πως ο στόχος των 3,5 δισ. ευρώ είχε ουσιστατικά επιτευχθεί. Συνεπώς η τράπεζα έριξε ελαφρώς ταχύτητα καθώς δεν υπήρχε πραγματική ανάγκη, κρατώντας εκταμιεύσεις για το 2026. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ως προς τα μεγέθη του τετάρτου τριμήνου, καθώς η τάση είναι πολύ ισχυρή. Διαθέτουμε ένα ισχυρό pipeline, ειδικά σε επίπεδο μεγάλο εταιρικών χορηγήσεων, το οποίο θα παρουσιάσουμε στο Capital Markets Day», ανέφερε ο κ. Μεγάλου.

«Ρολάρουν» προμήθειες, ανέκαμψαν τα καθαρά έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από προμήθειες της τράπεζας υπερέβησαν των εκτιμήσεων, φτάνοντας τα 206 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, έναντι εκτίμησης για 180 εκατ. (στα 164 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο). Αντίστοιχα τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 477 εκατ. ευρώ (475 εκατ. ανέμενε το consensus), επιβεβαιώνοντας πως έφτασαν στο κατώτατο σημείο στο τρίτο τρίμηνο. Ώθηση έλαβε η τράπεζα από τον όγκο μεγάλων επιχειρηματικών χορηγήσεων και την ηπιότερη μείωση του spread. Δεν πρόεκυψε ουσιαστικό όφελος από το πεδίο των καταθέσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους, με το κόστος των πρώτων να διατηρείται στο 0,29%. Η διοίκηση της τράπεζας αρχίζει να βλέπει σταθεροποίηση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το οποίο υποχώρησε ελαφρώς στο 2,2% από 2,29% στο τρίτο τρίμηνο, εν μέσω εξασθένισης των έντονων πιέσεων σε spreads και επιτόκια.