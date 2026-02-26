Με τον μητροπολίτη Κεφαλληνίας συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε και ενημερώθηκε από τον μητροπολίτη Κεφαλληνίας, Δημήτριο – Ποιοι παραβρέθηκαν
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε τον μητροπολίτη Κεφαλληνίας, Δημήτριο, ο οποίος τον ενημέρωσε για το εκκλησιαστικό και πολιτιστικό έργο της Μητρόπολης στην ευρύτερη περιοχή.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καππάτος και ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
