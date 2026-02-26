Με-τον-μητροπολίτη-Κεφαλληνίας-συναντήθηκε-ο-Κωνσταντίνος-Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε τον μητροπολίτη Κεφαλληνίας, Δημήτριο, ο οποίος τον ενημέρωσε για το εκκλησιαστικό και πολιτιστικό έργο της Μητρόπολης στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καππάτος και ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

