Trending
- Με τον μητροπολίτη Κεφαλληνίας συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
- Μιλένα Αποστολάκη: «Πλυντήριο ευθυνών αντί για μέσο διαλεύκανσης η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»
- Τσίπρας για υπόθεση υποκλοπών: «Δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν οι πραγματικοί υπαίτιοι»
- Σε επίκαιρη ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ασφάλεια απαντά αύριο ο πρωθυπουργός
- ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση να απαντήσει για το κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ-Predator
- Θεσσαλονίκη: Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την υπόθεση του λούνα παρκ
- Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στις 15:00 θα παραχωρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης
- Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής
- Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο – Στο επίκεντρο η νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας
- Απόψε το τετ α τετ Γεραπετρίτη-Ρούμπιο: Στο τραπέζι Μέση Ανατολή, στρατηγικός διάλογος και επίσκεψη Τραμπ