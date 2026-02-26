Οικονομικό-Βαρόμετρο-ΒΕΘ:-4-στους-10-βιοτέχνες-εξάγουν-τα-προϊόντα-τους

Tο 34% των εξαγωγέων να δηλώνουν ότι έχουν παρουσία εκτός ελληνικών συνόρων για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η εξωστρέφεια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης για τις ελληνικές βιοτεχνίες, με το 92% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στο Δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο να δηλώνει ότι η εξαγωγική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης.

Όπως αναφέρει σε σημερινή του σχετική ανακοίνωση το ΒΕΘ, τέσσερις στους δέκα βιοτέχνες διοχετεύουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, με το 34% των εξαγωγέων να δηλώνουν ότι έχουν παρουσία εκτός ελληνικών συνόρων για περισσότερα από 20 χρόνια και το 24% να τονίζει ότι προωθεί στο εξωτερικό άνω του 30% των προϊόντων του.

Από το σύνολο των 425 συμμετεχόντων, μελών του ΒΕΘ στο Δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο που διενήργησε για λογαριασμό του επιμελητηρίου η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, το 35% δήλωσε πως εξάγει, ενώ το 65% απάντησε αρνητικά.

Το 15% των επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό ανέφεραν ότι εξάγουν τα τελευταία 1 με 5 χρόνια, το 22% ότι προωθούν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό για διάστημα έως και 10 χρόνια, το 29% μέχρι 20 χρόνια, ενώ παρουσία ετών που ξεπερνά τα 20 χρόνια, δηλώνει πως έχει το 34%.

Στην ερώτηση «τι ποσοστό επί του συνόλου του τζίρου σας κατευθύνεται στο εξωτερικό;», το 48% όσων εξάγουν απαντούν «5%-10%», το 18% «10%-20%», ενώ το 10% διοχετεύει το 20 έως 30% της παραγωγής του εκτός Ελλάδας. Άνω του 30% της παραγωγής του εξάγει το 24%.

Συνδυασμός εξαγωγών, συμμετοχών σε εκθέσεις και συνεργασιών με ξένες εταιρείες

Στην ερώτηση «με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια της επιχείρησης σας;», το 22% απαντά με τις εξαγωγές, το 14% με συμμετοχές σε εκθέσεις εξωτερικού / εσωτερικού, το 19% με συνεργασίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού, ενώ το 45% απαντά με όλα τα παραπάνω, γεγονός που καταδεικνύει πως 1 στις 2 βιοτεχνίες έχει αφομοιώσει όλους τους δυνατούς τρόπους για τη διείσδυση τους στο εξωτερικό.

Τι βάζει φρένο στις εξαγωγές

Το 30% όσων δεν εξάγουν απαντούν πως έχουν επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά, το 10% εκτιμά πως οι εξαγωγές αφορούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, το 16% επικαλείται έλλειψη ρευστότητας, το 20% κάνει λόγο για δυσκολία δημιουργίας δικτύου για την προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης, το 8% μιλά για ανεπαρκή πληροφόρηση, ενώ το 16% απαντά πως δεν υπάρχουν επιδοτήσεις/κίνητρα για τις εξαγωγές.

Σταθερός ο τζίρος για πέντε στους δέκα βιοτέχνες

Σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησής του, το 53% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών βιοτεχνών δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική, το 25% καλή και το 22% κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 57% εκτιμά πως η κατάσταση της επιχείρησής του θα είναι η ίδια, το 22% υπολογίζει πως θα είναι καλύτερη, ενώ το 21% χειρότερη.

Το 82% απαντά πως θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής του το επόμενο δίμηνο, το 12% δηλώνει πως θα προσλάβει προσωπικό και το 6% πως θα απολύσει. Ίδιος παρέμεινε ο τζίρος για το 46% των ερωτηθέντων, το 42% απαντά πως κατέγραψε μείωση, ενώ το 12% πως αυξήθηκε.

Αναφορικά με το δείκτη οικονομικής συγκυρίας, συνεχίζει το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου να βρίσκεται σε θετική τροχιά, ήτοι στις 5,9 μονάδες, βελτιωμένος σε σχέση με το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2025, όποτε ήταν στις 5,1 μονάδες.