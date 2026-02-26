Οι-χρησμοί-για-τα-αποτελέσματα-έτους-των-τεσσάρων-συστημικών-τραπεζών

Καθοριστικό είναι για το Χρηματιστήριο Αθηνών το διήμερο 26 & 27 Φεβρουαρίου καθώς οι σημαντικότερες από τις μετοχές του FTSE (μεταξύ των οποίων και οι συστημικές τράπεζες) ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους.

Το έως τώρα μικρό δείγμα γραφής (ΕΕΕ, ΕΧΑΕ) είναι θετικό αλλά το βάρος των εταιριών που θα δημοσιεύουν αποτελέσματα είναι πολύ ευρύτερο και θα σηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό και τους στόχους του 2026.

Σήμερα Πέμπτη (26/2) ανακοινώνουν τα αποτελέσματα έτους η Eurobank, η Πειραιώς, ο ΟΤΕ, η Helleniq Energy και η Ideal Holdings ενώ την Παρασκευή ακολουθούν η Alpha Bank, η Εθνική και η Premia Properties.

Οι αναλυτές ασφαλώς εστιάζουν ιδιαίτερα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς ο ΔΤΡ αποτελεί βαρόμετρο για τον ΓΔ του ΧΑ.

Οι προβλέψεις της Euroxx

Η χρηματιστηριακή Euroxx επισημαίνει πως «η εστίαση της αγοράς θα μετατοπιστεί στις προοπτικές του 2026 και στους τριετείς οικονομικούς στόχους. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις ευρωπαϊκές τράπεζες (+4,2% για το SX7P), παρά την πρόσφατη υποχώρηση που αποδίδεται εν μέρει στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα παλαιότερα δάνεια του Νόμου Κατσέλη (με διαχειρίσιμο αντίκτυπο, κατά την άποψή μας). Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο P/E c8,3x για το 2027E, έναντι c9,6x για τους περιφερειακούς ομολόγους τους, αλλά με υψηλότερη ανάπτυξη και ισχυρή τοπική μακροοικονομική. Η Eurobank και η Πειραιώς παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές μας ενόψει των αποτελεσμάτων».

Ακόμα δίνει τιμή-στόχο τα 4,8 ευρώ για τη Eurobank (upside 22%), τα 16,3 ευρώ για την Εθνική (περιθώριο ανόδου 14%), τα 4,3 ευρώ για την Alpha Bank(περιθώριο 15%), τα 9,4 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (upside 16%) και τα 10 ευρώ για την Optima Bank, με περιθώριο ανόδου 3%.

Η Optima για την 4άδα

Η Optima δίνει νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΠΕΙΡ στα 9,66 από 7,5 ευρώ, διατηρώντας σύσταση “buy”.

Η Πειραιώς αναμένεται να πετύχει τους οικονομικούς της στόχους για το 2025, παρά το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, σημειώνεται σχετικά.

Η Optima αναμένει θετικές εξελίξεις και για την ΕΤΕ ανεβάζοντας τον πήχη για τη μετοχή της με νέα τιμή στόχο στα 15,83 ευρώ (από 12,25 ευρώ προηγουμένως). Σε ετήσια βάση, η Optima αναμένει καθαρά κέρδη από τόκους (NII) ύψους 2,1 δισ. ευρώ (-10% σε ετήσια βάση) παρά την ισχυρή αύξηση των δανείων κατά περίπου 3 δισ. ευρώ.