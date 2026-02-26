ΟΠΕΚΑ:-Αύριο-η-πληρωμή-των-επιδομάτων-Φεβρουαρίου

Tην Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Φεβρουάριο υπενθυμίζουν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα, πληρώνονται:
- Επίδομα Στέγασης: 168.945 δικαιούχοι –20.093.116 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 146.419 δικαιούχοι –47.123.068 ευρώ
- Αναπηρικά: 204.757 δικαιούχοι –95.760.021 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων:489 δικαιούχοι –155.826 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 4.948 δικαιούχοι –175.079 ευρώ
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.142 δικαιούχοι –4.783.368 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.156 δικαιούχοι –9.383.764 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας:78 δικαιούχοι –61.822 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 10.060 δικαιούχοι–13.279.150 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 89 δικαιούχοι –43.800 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 4.153 δικαιούχοι–377.023 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής:613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.358 δικαιούχοι –1.832.480 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας: 14.164 δικαιούχοι 3.372.013 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων:592.761
Σύνολο καταβολών: 196.967.953 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.