ΟΤΕ: Ρεκόρ σε συνδρομητές FTTH και κινητή, μέρισμα +22% και αμοιβές-μαμούθ €532 εκατ. στους μετόχους

Ο Όμιλος ΟΤΕ έκλεισε το 2025 με αποτελέσματα που δικαιώνουν πλήρως τη στρατηγική επιλογή της επένδυσης στις υποδομές επόμενης γενιάς. Τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου ανήλθαν σε €916,3 εκατ. — αύξηση 8,7% σε ετήσια βάση — ενώ η εταιρεία επέτυχε ταυτόχρονα ρεκόρ νέων FTTH συνδέσεων, ρεκόρ προσθηκών συνδρομητών κινητής συμβολαίου και διψήφια ανάπτυξη στις ICT/System Solutions υπηρεσίες.

Πέρα από τα λειτουργικά μεγέθη, η ανακοίνωση φέρει και ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αγορά: το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αμοιβές προς τους μετόχους ύψους €532 εκατ. — ισοδύναμο σχεδόν με το 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών — με προτεινόμενο μέρισμα €0,8777 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 22%. Παράλληλα, η νέα πολιτική αμοιβών, που συνδέεται πλέον με τις πραγματικές και όχι τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές, ενισχύει τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα.

Με στόχο το FTTH να φτάσει τα 3,5 εκατ. νοικοκυριά ως το 2030, κάλυψη 5G Stand-Alone ήδη στο 78% του πληθυσμού και ανάπτυξη EBITDA ~3% για το 2026, ο ΟΤΕ χαράσσει πορεία για να αναδειχθεί κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη — με την Ελλάδα στο επίκεντρο.

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης: Αύξηση 8,7% στα έσοδα και 2,3% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στο τρίμηνο, στόχος προσαρμοσμένου EBITDA (AL) για το 2026 ~3%

Σημαντική αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 5,2% στο τρίμηνο και προσθήκη-ρεκόρ 60 χιλ. συνδρομητών συμβολαίου

Σε τροχιά ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα κατά 2,6% το Δ’ τρίμηνο

Ισχυρές επιδόσεις στο FTTH: Οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 567χιλ. με ρεκόρ συνδέσεων στο τρίμηνο (+58χιλ.)

Διαθεσιμότητα FTTH σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον στόχο, με τη διείσδυση να αυξάνεται σε 34% – στόχος τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030

Νέα Πολιτική Αμοιβών Μετόχων, συνδεδεμένη με τις καθαρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF), ενισχύοντας τη διαφάνεια Στα €532 εκατ. η αμοιβή των μετόχων, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 100% του FCFΠροτεινόμενο μέρισμα €0,8777 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 22%, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε €355 εκατ. Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €177 εκατ., αυξημένο κατά 16%



Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

(Εκατ,€) Q4’25 Q4’24 y-o-y 12M’25 12M’24 y-o-y Κύκλος Εργασιών 916,3 843,1 +8,7% 3.464,3 3.334,0 +3,9% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 351,1 343,1 +2,3% 1.373,5 1.346,2 +2,0% Περιθώριο (%) 38,3% 40,7% -2,4μον 39,6% 40,4% -0,8μον EBIT 217,6 205,3 +6,0% 821,0 784,8 +4,6% Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 148,4 154,0 -3,6% 726,0 616,5 +17,8% Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,3734 0,3780 -1,2% 1,8080 1,4974 +20,7% Προσαρμοσμένα Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας 158,1 155,3 +1.8% 627,9 614,0 +2,3% Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 174,5 158,4 +10,2% 611,6 562,5 +8,7% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 168,3 145,4 +15,7% 542,8 522,5 +3,9% Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα 520,9 467,0 +11,5% 520,9 467,0 +11,5% Καθαρός δανεισμός 553,3 643,4 -14,0% 553,3 643,4 -14,0%

Σημείωση: Σε συνέχεια πώλησης της TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS (TKRM), όλα τα στοιχεία (εκτός από τον ισολογισμό 2024) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες για το 2025 (μέχρι και την ημερομηνία πώλησης) & 2024.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Το 2025 πετύχαμε τους στόχους μας, καταγράφοντας ισχυρές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει πως έχουμε χτίσει σε γερά θεμέλια. Αυξήσαμε σημαντικά τόσο τα έσοδά μας, όσο και το EBITDA, χάρη στις δυναμικές μας επιδόσεις σε όλες τις κύριες δραστηριότητές μας – τη σταθερή, την κινητή και το ICT-, καθώς και στην αξιοσημείωτη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Στον τομέα της λιανικής σταθερής, η τάση των προηγούμενων ετών αντιστράφηκε, καθώς επανήλθαμε σε τροχιά ανάπτυξης μετά από τέσσερα χρόνια. Η πορεία αυτή οφείλεται κυρίως στην ταχεία επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), στο ρεκόρ που σημειώσαμε στους νέους συνδρομητές FTTH, στην σταθερά υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής συνδεσιμότητας και στις ισχυρές επιδόσεις μας στην τηλεόραση. Στην κινητή, συνεχίσαμε να εδραιώνουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματα που σημειώσαμε στις υπηρεσίες συμβολαίου και στην κορυφαία ποιότητα του δικτύου μας. Στο ICT καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, ενώ, παράλληλα, επεκτείναμε τη διεθνή μας παρουσία, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική θέση του ΟΤΕ στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, και το 2025, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην εμπειρία πελάτη και σε προηγμένα δίκτυα, με στόχο τη διάθεση καινοτόμων λύσεων και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος.

Καθώς προχωράμε στο 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας για τον ΟΤΕ του 2030. Στόχοι μας είναι να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού αξιοποιώντας την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης και να παραμείνουμε ηγέτης στα δίκτυα Gigabit, προκειμένου να αναδειχθούμε ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για διανομή των κεφαλαίων μας, προχωρώντας σε σημαντική αύξηση του μερίσματος και σε ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, κινήσεις που αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές μας επιδόσεις, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και τη σταθερή μας δέσμευση για δημιουργία αξίας για τους μετόχους».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το 2026, ο ΟΤΕ αναμένει να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να υλοποιήσει τις στρατηγικές του προτεραιότητες, αξιοποιώντας τις συνεχείς επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σταθερής, ευρυζωνικότητας, τηλεόρασης, καθώς και τα συνδυαστικά πακέτα. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σταθερής αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ και τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης, λόγω συνεργασιών περιεχομένου, των μέτρων κατά της πειρατείας και της κατάργησης του ειδικού φόρου. Επιπλέον, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την παύση διάθεσης FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH. Ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Στην κινητή, η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει την κάλυψη του 5G Stand Alone, και η θετική δυναμική στις υπηρεσίες συμβολαίου παραμένει ισχυρή. Στο ICT, ο ΟΤΕ αναμένει ότι τα έσοδα από System Solutions θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται από την ισχυρή ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ, κοιτώντας μπροστά, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον τομέα του ICT. Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2025 εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν, λόγω της ανάπτυξης υποδομών δικτύων από τους άλλους παρόχους. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους, για να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις, ειδικά σε λειτουργίες που μετασχηματίζονται. Με βάση αυτές τις πρωτοβουλίες και τις αναμενόμενες λειτουργικές τάσεις, το 2026 ο ΟΤΕ αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) σε περίπου 3%.

Στόχοι 2026

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ( FCF ): Ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €750 εκατ. περίπου, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των €570 εκατ. – €580 εκατ.

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ την 25 Φεβρουαρίου 2026 ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία, ευθυγραμμίζοντας την απόφαση για Πολιτική Αμοιβών με τις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντί για τις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, ως εξής:

«Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωσή τους), το 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προηγούμενου έτους. Το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών.

Τυχόν διακυμάνσεις στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα θα ληφθούν υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενδέχεται να κατανέμονται σε διάστημα μερικών ετών, προκειμένου να εξομαλυνθεί η διανομή, με στόχο μια θετική πορεία στα μερίσματα και στις καταβολές προς τους μετόχους, στο βαθμό που οι υποκείμενες τάσεις το δικαιολογούν.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η εφαρμογή της νέας Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων θα λαμβάνει υπόψη τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος ως βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής προς τους μετόχους».

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2026

Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2026 προτείνεται να ανέλθει σε €532 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €355 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €177 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε συμφωνίες παραχώρησης. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε €0,8777 και θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, δεν δικαιούνται μέρισμα. Συνεπώς, το μέρισμα που θα αντιστοιχεί σε αυτές τις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία (Εκατ. €) Q4’25 Q4’24 y-o-y 12M’25 12M’24 y-o-y Κύκλος Εργασιών 916,3 843,1 8,7% 3.464,3 3.334,0 3,9% Έσοδα λιανικής σταθερής 232,7 226,8 +2,6% 920,6 911,0 +1,1% συμπ. Data Com. 257,1 251,4 +2,3% 1.018,3 1.005,4 +1,3% Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 265,4 252,4 +5,2% 1.069,1 1.037,3 +3,1% Έσοδα χονδρικής 128,1 134,9 -5,0% 569,3 583,1 -2,4% Λοιπά Έσοδα 290,1 229,0 +26,7% 905,3 802,6 +12,8% εκ των οποίων System Solutions 138,9 88,0 +57,8% 418,6 313,9 +33,4% Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 351,1 343,1 +2,3% 1.373,5 1.346,2 +2,0% Περιθώριο (%) 38,3% 40,7% -2,4μον 39,6% 40,4% -0,8μον

Τα έσοδα το Δ’ τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε €916,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής ανόδου των εσόδων από System Solutions, της θετικής δυναμικής των υπηρεσιών λιανικής σταθερής και της επιτάχυνσης του ρυθμού ανάπτυξης στις υπηρεσίες κινητής.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €557,9 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένα κατά €65,4 εκατ. σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 2,3%, στα €351,1 εκατ., υπερβαίνοντας τους τριμηνιαίους ρυθμούς ανάπτυξης που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του έτους. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 38,3%, έναντι 40,7% το Δ’ τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης συμβολής εσόδων από δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους και ειδικότερα της αύξησης των εσόδων από System Solutions. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, οι συνεχιζόμενες εξοικονομήσεις, ιδίως στο κόστος προσωπικού, συνέβαλαν στην αντιστάθμιση ορισμένων αυξήσεων κόστους κατά την περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €217,6 εκατ., αυξημένα κατά 6,0% σε σύγκριση με €205,3 εκατ. έναν χρόνο πριν, κυρίως λόγω αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στο τρίμηνο.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €174,5 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2025, ενώ οι συνολικές επενδύσεις για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκαν σε €611,6 εκατ., έναντι €562,5 εκατ. το 2024, κυρίως λόγω της συνεχούς επέκτασης του δικτύου FTTH σε πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2025 και την ανάπτυξη του δικτύου 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις από συνεχιζόμενες λειτουργίες διαμορφώθηκαν σε €168,3 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με €145,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση στο EBITDA κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη απόδοση του κεφαλαίου κίνησης, που αντιστάθμισαν την αύξηση των επενδύσεων. Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2025 ανήλθαν σε €542,8 εκατ. Ο Όμιλος κατέγραψε χαμηλότερες εκροές φόρου εισοδήματος και αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, ως αποτέλεσμα διαφορετικών συμψηφισμών μεταξύ φόρων εισοδήματος και απαιτήσεων ή προκαταβολών που σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα (βλ. σημείωση στο Παράρτημα IV – Κατάσταση Ταμειακών Ροών).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε €553,3 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση, ενώ το Ομόλογο ύψους €500 εκατ., στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής

Λειτουργικά Στοιχεία Σταθερής Q4’25 Q4’24 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Συνδέσεις Σταθερής 2.560.456 2.580.799 -0,8% (20.343) (3.682) Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.361.029 2.352.149 +0,4% 8.880 2.117 εκ των οποίων ταχύτητες οπτικών ινών[1] 1.714.931 1.612.410 +6,4% 102.521 36.958 εκ των οποίων FTTH 566.752 394.499 +43,7% 172.253 57.909 Συνδρομητές τηλεόρασης 777.097 725.594 +7,1% 51.503 19.063

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής

Λειτουργικά Στοιχεία Κινητής Q4’25 Q4’24 y-o-y y-o-y Καθαρές προσθήκες Συνδρομητές Συμβολαίου 3.062.907 2.856.891 +7,2% 206.016 60.197 Συνδρομητές Καρτοκινητής 4.041.594 4.285.662 -5,7% (244.068) (115.350)

FTTH: Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ συνέχισε να ενισχύει δυναμικά την πελατειακή βάση του FTTH, καταγράφοντας ρεκόρ καθαρών νέων συνδέσεων, στις 58 χιλιάδες. Οι συνδρομητές FTTH ανέρχονται σε 567 χιλιάδες, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών ευρυζωνικών συνδέσεων, σε σχέση με 17% ένα χρόνο πριν. Το ποσοστό διείσδυσης στους πελάτες ΟΤΕ που έχουν πρόσβαση στην υποδομή FTTH έχει ήδη φτάσει το 49%, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του ΟΤΕ και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για προηγμένη συνδεσιμότητα. Η αυξανόμενη διείσδυση του FTTH ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υπερυψηλές και αξιόπιστες ταχύτητες, την αξιοποίηση των κουπονιών επιδότησης FTTH καθώς και την συνεχιζόμενη επέκταση της υποδομής FTTH. Επιπλέον, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο παύσης πωλήσεων FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH. Η αυξανόμενη διείσδυση των οπτικών ινών οδηγεί σε βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, μικρότερη απώλεια συνδρομητών, καθώς και σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, στοιχεία που διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο ΟΤΕ λάνσαρε πρόσφατα την υπηρεσία COSMOTE Fiber To The Room (FTTR), φέρνοντας την οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και της επιχείρησης, προσφέροντας προηγμένες λύσεις απρόσκοπτης συνδεσιμότητας ακόμη και όταν ο χρήστης κινείται στον χώρο.

Ο ΟΤΕ παραμένει πρωτοπόρος στην ανάπτυξη υποδομών οπτικής ίνας στην Ελλάδα, ισχυροποιώντας την ηγετική του θέση στην αγορά. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία πέτυχε τον στόχο της φέρνοντας την οπτική ίνα σε 2,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις. Επεκτείνοντας δυναμικά την υποδομή FTTH και αναλαμβάνοντας και το υπόλοιπο μέρος του έργου UFBB, ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030, καλύπτοντας πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ, αναδεικνύει την στοχευμένη υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της να ανταποκριθεί στη ζήτηση, αλλά και να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά της πλάνα.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 34%, από 26% ένα χρόνο πριν και μάλιστα σε μια πολύ μεγαλύτερη βάση. Από το σύνολο των 567 χιλιάδων πελατών FTTH του ΟΤΕ, το 83% χρησιμοποιούν την υποδομή του ΟΤΕ. Επιπλέον, το 47% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού βασίζεται στις υποδομές του ΟΤΕ, συγκριτικά με 40% ένα χρόνο πριν, αύξηση που οφείλεται κυρίως στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου στην αγορά χονδρικής FTTH μεταξύ των βασικών παρόχων της αγοράς.

Τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA): Η υπηρεσία COSMOTE 5G WiFi, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA) μέσω των προηγμένων δικτύων 5G και 5G+ του ΟΤΕ, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η υιοθέτηση της υπηρεσίας FWA συνεχίστηκε δυναμικά, με τη συνολική βάση συνδρομητών να φτάνει τις 55 χιλιάδες στο τέλος του 2025. Η αυξανόμενη υιοθέτηση του FWA συνέβαλε στη αύξηση της συνολικής ευρυζωνικής συνδρομητικής βάσης του ΟΤΕ στα 2,4 εκατ.

Υπηρεσίες Τηλεόρασης: Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ ανήλθαν σε 777 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,1%. Ο ΟΤΕ προσέλκυσε 19 χιλιάδες νέους συνδρομητές στο τρίμηνο. Οι συνολικές προσθήκες πελατών για το σύνολο του έτους ανήλθαν σε 52 χιλιάδες, σε σχέση με 49 χιλιάδες το προηγούμενο έτος. Στην ανάπτυξη συνέβαλε το πλήρες μενού του συνδυασμένου αθλητικού περιεχομένου, καθώς και η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, η οποία τέθηκε σε ισχύ περίπου στα μέσα του 2025. Η κατάργηση του ειδικού φόρου 10% για τη συνδρομητική τηλεόραση, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, αναμένεται να διευκολύνει τη μετάβαση σε νόμιμες πλατφόρμες συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των πελατών συμβολαίου, συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων τριμήνων. Η Εταιρεία σημείωσε ρεκόρ προσθηκών νέων πελατών συμβολαίου, στις 60 χιλιάδες, αυξάνοντας τη συνδρομητική βάση σε 3,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 7,2%. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την ένατη συνεχή χρονιά αύξησης της συνδρομητικής βάσης πελατών συμβολαίου, η οποία ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου, καθώς και από νέες προσθήκες πελατών. Η αύξηση αυτή υποστηρίζεται από την υπεροχή του δικτύου και τις ελκυστικές υπηρεσίες. Οι πελάτες καρτοκινητής αντιπροσωπεύουν πλέον το 57% της συνολικής βάσης κινητής, από 60% ένα χρόνο πριν, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις σε συμβόλαια.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση μηνιαία χρήση δεδομένων το 2025 να διαμορφώνεται στα 18,3GB στο τρίμηνο, αυξημένη κατά 30% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η διείσδυση συσκευών 5G στη συνολική ενεργή βάση αυξήθηκε κατά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας το 44,2%, ενώ οι πωλήσεις συσκευών 5G αντιπροσώπευσαν πάνω από το 85% των συνολικών πωλήσεων συσκευών.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει ενεργά στην επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η αξιοπιστία και ισχύς του δικτύου του όχι μόνο ενισχύουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του, αλλά και αποδεικνύουν τη δέσμευση της Εταιρείας να προσφέρει άριστη εμπειρία πελάτη μέσω της καινοτομίας και της πελατοκεντρικής προσέγγισης. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G ξεπερνά το 99%, ενώ του δικτύου 5G+ (5G Stand-Alone) πλησιάζει το 78%. Τα δίκτυα 5G και 5G Stand-Alone (SA) θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπειρία πελάτη, παρέχοντας ακόμα υψηλότερες ταχύτητες, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), και βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μοναδικός πάροχος στην Ελλάδα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Stand-Alone, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου στην παροχή προηγμένης συνδεσιμότητας.

Το δίκτυο του ΟΤΕ αναγνωρίστηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» στα Speedtest Awards™της Ookla®, ενώ οι υπηρεσίες κινητής και φωνής απέσπασαν τη διάκριση «Best in Test» από την umlaut για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά. Οι επαναλαμβανόμενες αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των δικτυακών υποδομών του ΟΤΕ, οι οποίες συνεχίζουν να ενισχύουν την πιστότητα των πελατών και να τροφοδοτούν τη δυναμική των εσόδων, επιτρέποντας στην Εταιρεία να διαφοροποιείται έναντι του ανταγωνισμού.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2025, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέχισε τις σημαντικές επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτές αποτυπώνονται και στην ενοποιημένη Έκθεση Βιωσιμότητας για τον Όμιλο ΟΤΕ.

Ιδιαίτερα στον τομέα του Περιβάλλοντος, επιτεύχθηκε εξουδετέρωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις ίδιες δραστηριότητες (Scope 1 & 2), μέσω:

σημαντικών δράσεων μείωσης – συμπεριλαμβανομένης της 100% κάλυψης των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

έργων απορρόφησης άνθρακα για τις εκπομπές που δεν ήταν εφικτό να μειωθούν

Επιπλέον, στον τομέα της Κοινωνίας, οι επωφελούμενοι από δράσεις για την ισότιμη συμμετοχή όλων στην ψηφιακή κοινωνία ανήλθαν σε 1,1 εκατ.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας 2025, παρακαλώ επισκεφθείτε τον κάτωθι σύνδεσμο (Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025-Ενότητα Ε. Έκθεση Βιωσιμότητας 2025)

https://www.cosmote.gr/static/otegroup/gr/page/oikonomikes_katastaseis_omilou_ote_kai_ae

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Κατά την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου έως 9 Ιανουαρίου 2026, οπότε και ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2025, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 9.451.380 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή €16,16 ανά μετοχή. Από το σύνολο αυτό, 1.665.695 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 28 Φεβρουαρίου 2025 έως 30 Απριλίου 2025, ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο στις 22 Ιουλίου 2025, μαζί με 7.174.751 ίδιες μετοχές που είχαν αποκτηθεί κατά την περίοδο από 3 Ιουνίου 2024 έως 10 Ιανουαρίου 2025. Στις 25 Φεβρουαρίου 2026, η εταιρεία κατείχε 7.797.014 ίδιες μετοχές. Από αυτές, 7.785.685 αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 2 Μαΐου 2025 έως 9 Ιανουαρίου 2026, με σκοπό την ακύρωσή τους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώ 11.329 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2026, σε μέση τιμή €16,26 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινήτρου OTE Shares Award Plan για το 2025.

Έκτακτο Μέρισμα

Στις 12 Νοεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε έκτακτη διανομή προς τους μετόχους ύψους €40 εκατ., υπό μορφή έκτακτου μερίσματος €0,1 ανά μετοχή, μετά την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (TKRM). Το τελικό έκτακτο μέρισμα ύψους €0,1019, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής, καταβλήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνία για την υλοποίηση του έργου UFBB μέσω μεταβίβασης της εταιρείας TEΡNA FIBER Α.Ε. (μετονομάστηκε σε UltrafastOTE 2)

Στις 6 Νοεμβρίου 2025, ο OTE ανακοίνωσε τη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TEΡNA FIBER, στην οποία έχει κατακυρωθεί το έργο “Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband” (UFBB). Στο πλαίσιο του UFBB, η TEΡNA FIBER έχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε τέσσερεις από τις επτά γεωγραφικές ζώνες του έργου, καλύπτοντας 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ απέκτησε τον Νοέμβριο 2025 από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. το 100% της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Α.Ε., η οποία κατέχει το 50,1% των μετοχών της TEΡNA FIBER AE και σε δεύτερη φάση στις 29 Ιανουαρίου 2026, η εταιρεία ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Α.Ε. απέκτησε από την GRID TELECOM M.A.E. το υπόλοιπο 49,9% των μετοχών της TEΡNA FIBER Α.Ε. Οι συναλλαγές έλαβαν τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Αναθέτουσας Αρχής του έργου. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών, ο ΟΤΕ κατέχει, μέσω της 100% θυγατρικής του ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Α.Ε., το 100% των μετοχών της TEΡNA FIBER Α.Ε.

Απόσχιση του κλάδου παθητικών υποδομών κινητής

Στις 3 Νοεμβρίου 2025, ολοκληρώθηκε η απόσχιση του αυτοτελούς κλάδου δραστηριότητας παθητικών υποδομών κινητής της OTE A.E. με τη σύσταση μιας νέας, 100% θυγατρικής εταιρείας, της COSMOTE TELEKOM TOWERS (‘’CTT’’), στην οποία μεταφέρθηκαν περίπου 3.800 πύργοι κινητής τηλεφωνίας. Η σύσταση της CTT στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας στη διαχείριση των σταθμών βάσης, καθώς και στη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου.



Αποπληρωμή ομολόγου

Στις 7 Οκτωβρίου 2025, αποπληρώθηκε στη λήξη του το ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €60 εκατ., το οποίο είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας της OTE PLC και είχε πλήρως αναληφθεί από την Deutsche Telekom AG.

Ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania Mobile Communications

Την 1η Οκτωβρίου 2025 – ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications (“TKRM”). Το συνολικό τίμημα για την πώληση της TKRM ανήλθε σε €70 εκατ. Τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα, μετά τις προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση, όπως το καθαρό χρέος, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις, ανήλθαν σε περίπου €40 εκατ., τα οποία καταβλήθηκαν στους μετόχους με την μορφή έκτακτου μερίσματος.