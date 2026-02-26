Ουρουγουάη:-Το-κοινοβούλιο-επικύρωσε-τη-συμφωνία-ΕΕ-mercosur

Η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη χώρα που επικύρωσε τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur, μετά την έγκρισή σήμερα από τη Βουλή, μία ημέρα αφού είχε δώσει το «πράσινο φως» και η Γερουσία της χώρας.

Η Βραζιλία και η Αργεντινή, μέλη της Mercosur, μαζί με την Παραγουάη, αναμένεται ότι τις προσεχείς ημέρες θα επικυρώσουν τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που υπέγραψε το λατινοαμερικάνικο μπλοκ με την ΕΕ τον Ιανουάριο.

Προσφυγή στο ΔΕΕ για τη συμφωνία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέφυγε στα τέλη Ιανουαρίου στο Δικαστήριο της ΕΕ ζητώντας του να εξετάσει τη νομιμότητα της συμφωνίας, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία επικύρωσης θα καθυστερήσει για ενάμιση χρόνο. Η Κομισιόν έχει το δικαίωμα πάντως να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης.

Η Γερμανία στηρίζει την ταχεία υλοποίηση της συμφωνίας, όπως και η Ισπανία, ενώ η Γαλλία αντιτίθεται σθεναρά, καθώς φοβάται τις επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα της. Πολλοί ανησυχούν ότι ο τομέας της γεωργίας στην ΕΕ θα πληγεί, λόγω της εισαγωγής φθηνότερων προϊόντων που δεν θα πληρούν κατ’ ανάγκη τους κανόνες που θέτουν οι Βρυξέλλες, λόγω των ανεπαρκών ελέγχων.

Η συμφωνία με τη Mercosur θα επιτρέψει στην ΕΕ να εξάγει περισσότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, κρασί και οινοπνευματώδη, διευκολύνοντας τις εισαγωγές βοδινού κρέατος, πουλερικών, ζάχαρης ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη νότια Αμερική.

