«Πυρά»-Καμμένου-σε-Σαμαρά:-«Συνταξιούχος-πρώην-πρωθυπουργός-που-παρέδωσε-τη-χώρα-στις-Βρυξέλλες»

Σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά – μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του για τη συμφωνία με τη Chevron – εξαπέλυσε μέσω ανάρτησης ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος.

«Η Ελλάδα επιτέλους επιλέγει τους πραγματικούς συμμάχους και όχι την τελειωμένη Ευρώπη. Οι συμφωνίες με εταιρείες για την ενέργεια ούτε διασφαλίζουν ούτε παραχωρούν εθνική κυριαρχία. Αυτήν την διασφαλίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις», υπογράμμισε ο κ. Καμμένος. «Αυτό σε απάντηση στον συνταξιούχο πρώην πρωθυπουργό που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως, μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς σημειώνει ότι εδώ και καιρό έχει εκφράσει ανησυχίες για τα εθνικά θέματα, επισημαίνοντας πως οι εξελίξεις, κατά τον ίδιο, επιβεβαιώνουν τις θέσεις του. «Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά, θέτοντας, όπως είπε, δύο ζητήματα υπόψη του ελληνικού λαού.

Πρώτο ζήτημα αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι στη σύμβαση προστέθηκαν όροι που, όπως σημείωσε, υποδηλώνουν «εμμέσως πλην σαφώς» τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, φέρνοντας ως παραδείγματα αναφορές σε αποχώρηση της εταιρείας από περιοχές που ενδέχεται να μην αποτελούν μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ, καθώς και σε πιθανή «απώλεια οριοθετημένης περιοχής» ή παραίτηση ακόμη και από προσδιορισμένη περιοχή εκμετάλλευσης.

Ακόμη, ο κ. Σαμαράς διερωτάται «τι είδους σύμβαση είναι αυτή» και αν η Ελλάδα «νομοθετεί για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά της», θέτοντας ευθέως το ερώτημα αν τίθεται υπό διαπραγμάτευση το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

