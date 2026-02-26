Πώς-να-ασφαλίσετε-τον-τραπεζικό-λογαριασμό-σας:-Οι-10-ρυθμίσεις-που-πρέπει-να-ελέγξετε-τώρα

Οι ψηφιακές τραπεζικές απάτες αυξάνονται.Και όμως, οι περισσότερες δεν απαιτούν τεχνικές γνώσεις από τους δράστες. Αρκεί ένα λάθος κλικ ή μια απενεργοποιημένη ρύθμιση.

Το ερώτημα δεν είναι αν έχετε e-banking. Είναι αν το έχετε ρυθμίσει σωστά.

Τι πρέπει να κάνετε άμεσα:

Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις για κάθε συναλλαγή

Push notification ή SMS για:

Αγορές με κάρτα

Μεταφορές χρημάτων

Ανάληψη από ΑΤΜ

Η άμεση ειδοποίηση είναι το πιο αποτελεσματικό «καμπανάκι».

2. Θέστε ημερήσιο όριο συναλλαγών

Ακόμη κι αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση, δεν θα μπορεί να μεταφέρει μεγάλο ποσό.

Τα χαμηλά όρια μειώνουν τη ζημιά.

3. Απενεργοποιήστε αγορές στο εξωτερικό αν δεν τις χρειάζεστε

Πολλές απάτες γίνονται μέσω ξένων πλατφορμών. Αν δεν κάνετε διεθνείς αγορές, η απενεργοποίηση είναι απλή άμυνα.

4. Κλείστε τις online συναλλαγές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε

Οι περισσότερες εφαρμογές επιτρέπουν προσωρινή απενεργοποίηση:

Αγορών μέσω internet

Ανέπαφων πληρωμών

Μπορούν να ενεργοποιούνται μόνο όταν χρειάζεται.

5. Χρησιμοποιήστε βιομετρικό έλεγχο

Δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου προσθέτουν επίπεδο προστασίας.

Η απλή αποθήκευση κωδικού δεν αρκεί.

6. Μην αποθηκεύετε κάρτες σε browser χωρίς λόγο

Η αυτόματη συμπλήρωση είναι βολική — αλλά αυξάνει τον κίνδυνο αν παραβιαστεί ο λογαριασμός.

7. Ελέγξτε ενεργές συσκευές στο e-banking

Πολλές τράπεζες επιτρέπουν να δείτε:

Ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες

Πότε έγινε τελευταία σύνδεση

Αφαιρέστε όσες δεν αναγνωρίζετε.

8. Αλλάξτε κωδικούς αν έχουν διαρρεύσει

Αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό σε πολλές υπηρεσίες, ο κίνδυνος αυξάνεται.

Ο τραπεζικός κωδικός πρέπει να είναι μοναδικός.

9. Μην κοινοποιείτε ποτέ κωδικό μιας χρήσης (OTP)

Ο OTP είναι η έγκριση της συναλλαγής.

Κανένας υπάλληλος τράπεζας δεν θα σας τον ζητήσει.

10. Ενεργοποιήστε έλεγχο δύο παραγόντων όπου υπάρχει

Ο διπλός έλεγχος ταυτότητας είναι βασική γραμμή άμυνας.

Ακόμη κι αν διαρρεύσει ο κωδικός, απαιτείται δεύτερη επιβεβαίωση.

Η ασφάλεια του τραπεζικού λογαριασμού δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα ρυθμίσεων και οι περισσότερες από αυτές χρειάζονται λιγότερο από 5 λεπτά για να ενεργοποιηθούν.

Και μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια ειδοποίηση και σε έναν άδειο λογαριασμό.