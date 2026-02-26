Ρεκόρ-κερδοφορίας-για-allianz-στο-2025-με-άλμα-8,4%-στα-17,4-δισ.-ευρώ

Εξαιρετική δυναμική και ρεκόρ λειτουργικών κερδών πέτυχε η Allianz το 2025, με τον συνολικό όγκο εργασιών της να αυξάνεται 8,11% και να φτάνει τα 186,9 δισ. ευρώ.

Εξαιρετική δυναμική και ρεκόρ λειτουργικών κερδών πέτυχε η Allianz το 2025, με τον συνολικό όγκο εργασιών της να αυξάνεται 8,11% και να φτάνει τα 186,9 δισ. ευρώ με συνεισφορές από όλους τους τομείς.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη σκαρφάλωσαν 8,4% στα 17,4 δισ. ευρώ, που αποτελεί ιστορικό υψηλό ενώ τα καθαρά κέρδη των μετόχων σημείωσαν άνοδο 10,9% στα 11,1 δισ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ενισχύθηκαν 12,5% και ανήλθαν σε 28,61 ευρώ ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) άγγιξε το επίπεδο του 18,1%.

Τα λειτουργικά κέρδη αναρριχήθηκαν 3% στα 4,3 δισ. ευρώ, ενώ για το 2026, η Allianz στοχεύει σε λειτουργικά κέρδη 17,4 δισ. ευρώ, (με απόκλιση + ή – 1 δισ. ευρώ) ενώ η διοίκηση θα προτείνει μέρισμα ανά μετοχή 17,10 ευρώ, αυξημένο 11% από το 2024. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ένα νέο buyback έως 2,5 δισ. ευρώ στις 25 Φεβρουαρίου 2026.

«Τα αποτελέσματα – ρεκόρ της Allianz για το 2025 καταδεικνύουν – για άλλη μια φορά – την ικανότητά μας να παρέχουμε αξιόπιστα προϊόντα, ακόμη και σε ταχέως μεταβαλλόμενα και ολοένα και πιο διχαστικά περιβάλλοντα. Η δύναμη της απόδοσής μας και των βασικών μας μεγεθών υπερβαίνει κατά πολύ την οικονομική μας πειθαρχία και την επιχειρησιακή μας ανθεκτικότητα. Η επιτυχία μας τροφοδοτείται επίσης από την κορυφαία δύναμη του brand μας, την αφοσίωση των πελατών μας και τους άκρως φιλόδοξους εργαζομένους μας» τόνισε ο CEO, Όλιβερ Μπέτε.