Ρούμπιο:-Η-Κούβα-πρέπει-να-αλλάξει-δραματικά,-μερική-χαλάρωση-στους-περιορισμούς-πετρελαίου

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η Κούβα πρέπει να «αλλάξει δραματικά», την ώρα που η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε περιορισμένη χαλάρωση των περιορισμών στην εξαγωγή πετρελαίου προς τη νήσο, επικαλούμενη ανθρωπιστικούς λόγους. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση και ενεργειακές ελλείψεις.

Μιλώντας μετά τη σύνοδο κορυφής της CARICOM στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι «η Κούβα πρέπει να αλλάξει δραματικά, διότι αυτή είναι η μοναδική πιθανότητα που έχει για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του λαού της». Όπως πρόσθεσε, «ο κουβανικός λαός υποφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό» και «είναι οι αρχές και η κυβέρνηση» που «ευθύνονται».

Πετρέλαιο από Βενεζουέλα με όρους

Νωρίτερα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπεται η αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και η παράδοσή του στον ιδιωτικό τομέα στην Κούβα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές δεν θα ωφελούν «το καθεστώς» της Αβάνας αλλά «τον λαό» της χώρας.

Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι εάν διαπιστωθεί πως ο ιδιωτικός τομέας «παίζει τη γάτα και το ποντίκι» και εκτρέπει τα αγαθά προς το καθεστώς ή σε εταιρείες ελεγχόμενες από τον κουβανικό στρατό, «οι άδειες θα ακυρωθούν».

Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες «εξαιρετική απειλή» για την εθνική τους ασφάλεια, παρά τη μικρή γεωγραφική απόσταση των περίπου 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντας.

Επεισόδιο με ταχύπλοο και στρατιωτικές επιχειρήσεις

Το ταξίδι του Ρούμπιο συνέπεσε με ανακοίνωση των κουβανικών αρχών ότι τέσσερις επιβαίνοντες σε ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν στα χωρικά ύδατα της Κούβας, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τη συνοριοφυλακή. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «όταν θα συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες, θα είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε», αρνούμενος να προβεί σε εικασίες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες πλήγματα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εναντίον ταχύπλοων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά, με τουλάχιστον 150 νεκρούς από τον Σεπτέμβριο του 2025, επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά τους με το διεθνές δίκαιο.

Βενεζουέλα και περιφερειακές ανησυχίες

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα απασχόλησε επίσης τη σύνοδο. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι αναμένει «δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές» στη χώρα και υπεραμύνθηκε της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης του Ιανουαρίου. Μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων με το Καράκας και την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγες, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα διαχειρίζεται εφεξής τα ζητήματα που αφορούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Αρκετοί ηγέτες της CARICOM εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την κατάσταση στην Κούβα. Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας Άντριου Χόλνες προειδοποίησε ότι νέα επιδείνωση θα έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα της Καραϊβικής, σημειώνοντας ότι τα ανθρώπινα δεινά «δεν ωφελούν κανέναν» και ότι μια «παρατεταμένη κρίση στην Κούβα» δεν θα περιοριστεί στα σύνορά της.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε τη χορήγηση 5,8 εκατ. δολαρίων για ανθρωπιστική βοήθεια προς τη νήσο, ενώ ο πρωθυπουργός του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις Τέρενς Ντρου υπογράμμισε ότι «αν αποσταθεροποιηθεί η Κούβα θα αποσταθεροποιηθούμε όλοι».

Επαφές για την Αϊτή

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Αϊτής Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, τον οποίο στηρίζει η Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας ενίσχυση των επιχειρήσεων κατά των συμμοριών και τη διοργάνωση εκλογών. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανάπτυξη οπλισμένης ξένης δύναμης για την αντιμετώπιση της βίας, με τον Ρούμπιο να δηλώνει «πολύ ικανοποιημένος» από τις δεσμεύσεις σε επίπεδο προσωπικού, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περισσότερη χρηματοδότηση.