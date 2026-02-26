Σε-λειτουργία-το-νέο-helpdesk-της-ΕΣΕΕ-για-την-υποστήριξη-των-εμπορικών-επιχειρήσεων

Σε πλήρη λειτουργία θέτει η ΕΣΕΕ το νέο ψηφιακό Helpdesk Υποστήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων – μελών των Εμπορικών Συλλόγων όλης της χώρας.

Σε πλήρη λειτουργία θέτει η ΕΣΕΕ το νέο ψηφιακό Helpdesk Υποστήριξης των εμπορικών επιχειρήσεων – μελών των Εμπορικών Συλλόγων όλης της χώρας. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία τελεί υπό την άμεση επίβλεψη τεσσάρων εκ των κορυφαίων στη χώρα μας επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων στα χρηματοδοτικά, φορολογικά, εργασιακά, και ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά θέματα. Την ομάδα των Ειδικών Συνεργατών της ΕΣΕΕ παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης σε διευρυμένη συνεδρίαση του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης, στην Ολομέλεια των Προέδρων των Εμπορικών Συλλόγων.

Πρόκειται για τους:

Δημήτρης Μπούρλος, δικηγόρος, ειδικός επί συνταξιοδοτικών/ ασφαλιστικών θεμάτων. Αντώνης Μουζάκης, λογιστής-φοροτεχνικός. Μαρία Μυζήθρα, οικονομολόγος, ειδική στα χρηματοοικονομικά θέματα. Χρυσηίδα Πουλάκου, δικηγόρος, ειδική επί εργασιακών θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε πως, με το Helpdesk και τους έγκριτους Ειδικούς Συνεργάτες της, η Συνομοσπονδία θέτει στη διάθεση του εμπορικού κόσμου ένα πολυδύναμο εργαλείο υποστήριξης, εξαιρετικά χρήσιμο στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, που τη συνθέτουν οι συνεχείς πιέσεις στον τζίρο, τα υπέρογκα λειτουργικά έξοδα και οι αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης σε πλείστα ζητήματα: στο ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο της αγοράς, στα κριτήρια χρηματοδότησης, στους κανόνες εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των αυτοαπασχολουμένων εμπόρων κ.ο.κ.

Οι κορυφαίοι Ειδικοί Συνεργάτες μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας πλαισιώνουν τα εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη της ΕΣΕΕ και του Ινστιτούτου της που, με τη σειρά τους, εμπλουτίζουν καθημερινά τη θεματολογία των έγκυρων Ενημερώσεων που η ΕΣΕΕ αποστέλλει στα μέλη της. Πρόκειται για έκτακτα ερμηνευτικά σημειώματα σχετικά με ανακοινώσεις υπουργείων και υπηρεσιών, τακτικές υπομνήσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναλύσεις θέσεων και αιτημάτων του κλάδου, επεξηγήσεις για όρους συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα κ.ο.κ.

Όπως τόνισε ο κ. Καφούνης, η ισχυρή οργανική σύνδεση της Ομάδας των κορυφαίων Ειδικών Συνεργατών με τη Διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό του Φορέα δίνει νέες δυνατότητες ενδελεχούς επιστημονικής διερεύνησης των προβλημάτων της αγοράς και υψηλού επιπέδου τεκμηρίωσης των διεκδικήσεων της ΕΣΕΕ, ενόψει των σύνθετων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει αλλά και των μοναδικών ευκαιριών που δεν πρέπει να χάσει το ελληνικό Εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να αξιοποιήσουν το Helpdesk – Υπηρεσία Υποστήριξης Μελών της ΕΣΕΕ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της. Στο σύνδεσμο https://www.esee.gr/member-support θα βρουν συγκεντρωμένες όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και επιλογές επικοινωνίας για την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων υποστήριξης.