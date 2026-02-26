Σούπερ μάρκετ: Πεδίον δόξης λαμπρό η αγορά των Ιωαννίνων – Τα νέα καταστήματα

Ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο νέα καταστήματα ή εξαγόρασαν τοπικές αλυσίδες στα Ιωάννινα. Ποιες ευκαιρίες παρουσιάζει η μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου και μια από τις μεγαλύτερες της χώρας

Σε πεδίο δόξης λαμπρό για τον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια η αγορά των Ιωαννίνων, καθώς η επέκταση του δικτύου καταστημάτων βρίσκεται στην κορυφή της αναπτυξιακής ατζέντας που υιοθετούν οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας.

Με τον ανταγωνισμό στο ράφι να κορυφώνεται κι ενώ η μια μετά την άλλη οι αλυσίδες διεκδικούν περίοπτη θέση σε κάθε γωνιά της χώρας, τα Ιωάννινα, η μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Ηπείρου, με 64.896 κατοίκους, δείχνουν να αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης σε κάθε ευκαιρία των σούπερ μάρκετ για επέκταση. Πρόκειται άλλωστε για μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με δυναμική αγορά, σύγχρονες επιχειρήσεις και με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές.

Την ώρα, δε, που τα σούπερ μάρκετ αναζητούν επιπλέον παρουσία στις τουριστικές περιοχές, η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων με τη μοναδική ομορφιά της και τα παραδοσιακά χωριά της, αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η «κατάκτηση» της πόλης των Ιωαννίνων αναδεικνύεται σε μεγάλο στοίχημα για τις εγχώριες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν έναν κοινό στόχο. Να διαθέτουν κατάστημα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προκειμένου να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες των καταναλωτών.

Σκλαβενίτης

Το πλέον πρόσφατο «βήμα» του ομίλου Σκλαβενίτης στα Ιωάννινα ήρθε τον Οκτώβριο του 2025. Ο λόγος για την έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στο Παραλίμνιο Ιωαννίνων και δη επί της Λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά 51, εντός του εμπορικού κέντρου «The Lake Center».

Το νέο κατάστημα του leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων έχει εκθεσιακούς χώρους 1.100 τ.μ. και διαθέτει συνολικά 64 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, ενώ πρόκειται για το 12ο κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της Σκλαβενίτης στα Ιωάννινα.

Το αποφασιστικό ωστόσο βήμα του ομίλου Σκλαβενίτης στην περιοχή έγινε λίγο πριν το Πάσχα του 2022. Τότε ανακοινώθηκε η συμφωνία απόκτησης της τοπικής αλυσίδας SEP Markets Παπαδόπουλος που δραστηριοποιείτο στα Ιωάννινα. Επί της ουσίας, με την εν λόγω συμφωνία η αλυσίδα Σκλαβενίτης «πάτησε» γερά πόδι στην αγορά Ιωαννίνων, όπου μέχρι τότε (σ.σ. ήτοι πριν την εξαγορά της SEP Markets Παπαδόπουλος) διατηρούσε μόλις δύο καταστήματα. Η συμφωνία αφορούσε αποκλειστικά στην ένταξη εννέα σημείων στο δίκτυο καταστημάτων της Σκλαβενίτης στην ηπειρωτική πόλη. Στα εννέα καταστήματα της SEP Markets Παπαδόπουλος που εντάχθηκαν στη Σκλαβενίτης απασχολούνταν συνολικά 160 άτομα.

Δ. Μασούτης

Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ενισχύει έτι περαιτέρω την παρουσία της στην Ήπειρο, με το άνοιγμα νέου σούπερ μάρκετ στα Ιωάννινα, στην οδό Αγίας Μαρίνας 24.

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας για το 2026, μια χρονιά-ορόσημο, καθώς φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και έχει σχεδιαστεί με βάση το σύγχρονο μοντέλο καταστημάτων της εταιρείας. Δίνει έμφαση στα φρέσκα προϊόντα και προσφέρει πλούσια ποικιλία ειδών καθημερινής ανάγκης σε ένα λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον αγορών.

Στο κατάστημα λειτουργούν τμήματα μαναβικής, κρεοπωλείου και κοπής αλλαντικών και τυροκομικών, ενώ διατίθενται τρία ταμεία για την εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α. Το κατάστημα απασχολεί 24 εργαζόμενους.

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Γαλαξίας

Με πωλήσεις που κυμαίνονται στη ζώνη του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, η Πέντε ΑΕ που αναπτύσσει τα γνωστά σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και έχει μια διαδρομή 55 ετών, διεκδικεί σημαντικά μερίδια στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής και στην αγορά των Ιωαννίνων.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, η Πέντε ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά της αλυσίδας «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET», η οποία διέθετε έξι καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια ισχυρή τοπική αλυσίδα με εδραιωμένη πελατεία και παρουσία στο κέντρο της πόλης με ιδιόκτητα καταστήματα που εκμίσθωσε στην Πέντε ΑΕ.

«Η εν λόγω συμφωνία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα η Γαλαξίας να αποκτήσει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ήπειρο, τοποθετημένο σε καίρια σημεία της πόλης με σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η εξαγορά δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή και μία νέα εμπειρία εξυπηρέτησης των καταναλωτών της, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου», αναφερόταν σε ανακοίνωση της Πέντε ΑΕ πριν από μερικούς μήνες.

Και οι άλλοι «παίκτες»

Μέσα στο 2025 νέα καταστήματα στα Ιωάννινα άνοιξε και η αλυσίδα ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπό της, την περασμένη χρονιά ξεκίνησε η λειτουργία νέων σημείων πώλησης Κρητικός στη Λεωφόρο Ελευθερίας, στο Νεοχωρόπουλο, καθώς και στη διεύθυνση Άρη Βελουχιώτη 54.

Την ίδια ώρα, διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων στη μεγαλύτερη πόλη των Ιωαννίνων διαθέτουν και οι υπόλοιπες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Lidl Ελλάς και ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και ο όμιλος ΜETRO ΑΕΒΕ που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική.