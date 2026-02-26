Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, February 26
    Στα-χέρια-της-dubai-aerospace-enterprise-η-macquarie-airfinance-για-7-δισ.-δολάρια
    Στα χέρια της Dubai Aerospace Enterprise η Macquarie AirFinance για 7 δισ. δολάρια

    Στα χέρια της Dubai Aerospace Enterprise η Macquarie AirFinance για 7 δισ. δολάρια

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Η σαουδαραβική αεροπορική επεκτείνει τον στόλο αεροσκαφών της σε περισσότερα από 1.000.

    Σε συμφωνία να εξαγοράσει την Macquarie AirFinance έναντι 7 δισ. δολαρίων, κατέληξε η Dubai Aerospace Enterprise.

    Η σαουδαραβική αεροπορική επεκτείνει τον στόλο αεροσκαφών της σε περισσότερα από 1.000.

    Η DAE θα χρηματοδοτήσει το deal με έναν συνδυασμό χρέους και μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το -.

    Η εξαγορά θα οδηγήσει στον υπερδιπλασιασμό του στόλου της DAE σε σύγκριση με το μέγεθός του στο τέλος του 2024, όπως τονίζεται.

    Keep Reading