Συνεργάτης-Σαμαρά-προς-Μητσοτάκη:-«Καλύτερα-να-ανησυχείς,-παρά-να-γίνεσαι-επαγγελματίας-στην-κυβίστηση»

«Καλύτερα κάποιος να ανησυχεί από πριν, παρά να γίνεται επαγγελματίας στην κυβίστηση, να αλλάζει συστηματικά τις θέσεις του ανάλογα ποιος είναι πρόεδρος των ΗΠΑ» δήλωσε την Πέμπτη ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσούτσιας, απαντώντας στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο ότι οι «επαγγελματίες ανησυχούντες», δεν πρέπει να ταράζονται, καθώς η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη.

Εστιάζοντας στην κριτική που άσκησε προς την κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς σχετικά με τη συμφωνία με τη Chevron, ο κ. Τσούτσιας μίλησε στο Open για «απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, οριοθετημένης περιοχής… Είναι εθνικό θέμα, και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ηρεμία και νηφαλιότητα από την κυβέρνηση και να απαντάει στην ουσία των πραγμάτων». Ειπώθηκε προσφάτως ότι οι ιδιωτικές εταιρίες δεν είναι αυτές που σου επιβραβεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ παλιότερα έλεγε ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα κυριαρχικά δικαιώματα. Από νομικούς κύκλους, αυτή η σύμβαση προβλέπει μία εταιρεία του δημοσίου, αυτή η εταιρία εκ του συστατικού της νόμου, έχει αρμοδιότητα μόνο γα περιοχές που η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτή η προσθήκη που έγινε μιλάει για περιοχές που δεν είναι δυνητικά στην εθνική κυριαρχία…το κοινοβούλιο καλείται να νομοθετήσει για ένα χώρο ανυπόστατο.

Τo μήνυμα που περνάει αυτή η ρήτρα είναι ακριβώς αυτό που λέει η Τουρκία. Την ώρα που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι είναι σε ισχύ το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, έρχεται την τελευταία στιγμή η κοινοπραξία ελληνικού δημοσίου και κάνει αυτή την προσθήκη που μιλάει γα απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, απώλεια συγκεκριμένης περιοχής. Τι εννοεί;

Ερωτηθείς σχετικά για το ενδεχόμενο κόμματος, ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο κ. Σαμαράς δεν κοντράρει τον κ. Μητσοτάκη, αλλά καταθέτει τις απόψεις του για την πατρίδα. Το τι θα πράξει το σταθμίζει.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.