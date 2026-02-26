Το-Ιράν-κατέθεσε-πρόταση-συμφωνίας-στις-ΗΠΑ-στη-Γενεύη:-«Πάγια-θέση-η-διατήρηση-της-πυρηνικής-βιομηχανίας,-καμία-απόφαση-για-τον-εμπλουτισμό»

Την ευκαιρία για έναν ουσιαστικό διάλογο με την Ουάσινγκτον, δημιουργεί το ολοκληρωμένο προτεινόμενο πακέτο που κατέθεσε η αντιπροσωπεία του Ιράν στη Γενεύη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί στο πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, ο Αζιζί δήλωσε ότι στο προτεινόμενο πακέτο της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη όλες οι «κόκκινες γραμμές» και οι στρατηγικές κατευθύνσεις του καθεστώτος στον πυρηνικό τομέα και ότι το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου «δεν θα διακοπεί σε καμία περίπτωση».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού Κοινοβουλίου (αποτελεί και βουλευτή της Σιράζ), υπογραμμίζοντας «τη συνέχιση των ειρηνικών πυρηνικών δραστηριοτήτων της χώρας», δήλωσε ότι η αρχή της πυρηνικής βιομηχανίας και η διατήρησή της αποτελούν πάγια θέση του καθεστώτος και ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τη διακοπή του εμπλουτισμού.

Αναφερόμενος στην πορεία των διαπραγματεύσεων και στις σχετικές εξελίξεις, πρόσθεσε ότι, παρότι τίθενται ερωτήματα από ορισμένους φορείς και πρόσωπα σχετικά με τις συνομιλίες, κάθε θεσμός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο των νομικών του αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

Ο Αζιζί, τονίζοντας τον ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ότι η ευθύνη των συνομιλιών αποτελεί μέρος των ευρύτερων αποστολών του Υπουργείου και ότι η διαχείριση της διαδικασίας γίνεται βάσει των κεντρικών αποφάσεων του καθεστώτος. Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, όπως είπε, έχει επανειλημμένα επισημάνει το θέμα σε συνεδριάσεις της και παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις.

Ο Ιρανός βουλευτής σημείωσε ακόμα ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και υπογράμμισε πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για να άρει προσχήματα και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο, έχει καταθέσει εποικοδομητικές προτάσεις σε όλους τους τομείς. «Ένα ολοκληρωμένο πακέτο, που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών στη Γενεύη, μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή ευκαιρία για την άλλη πλευρά ώστε να εισέλθει σε πραγματικό διάλογο χωρίς την επανάληψη προηγούμενων προσχημάτων» επισήμανε.

Χαρακτήρισε, ακόμα, την πυρηνική βιομηχανία «βιομηχανία ζωής», επισημαίνοντας ότι διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο σε τομείς όπως η γεωργία, οι υδάτινοι πόροι, η ενέργεια, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα φάρμακα, ενώ τα επιτεύγματά της είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.

Αναφερόμενος επίσης στο ζήτημα των κυρώσεων, ο Αζιζί σημείωσε ότι στο προτεινόμενο πακέτο προβλέπονται η άρση των κυρώσεων, η δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών, η οικονομική συνεργασία και η αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, με τρόπο που να διασφαλίζονται τα οικονομικά οφέλη του ιρανικού λαού.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής τόνισε ότι, εφόσον η άλλη πλευρά επιδείξει ορθολογική προσέγγιση με γνώμονα τα συμφέροντα των λαών των δύο χωρών, το πακέτο αυτό «μπορεί να αποτελέσει βάση για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας». Ωστόσο, εάν οι συνομιλίες «μετατραπούν σε εργαλείο πίεσης ή σε μέσο επιβλαβών ενεργειών, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συνεχίσει την πορεία της με πλήρη επαγρύπνηση».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά της εθνικής ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν «θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση».