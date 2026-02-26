Το-συνέδριο-της-ΝΔ-«ζεσταίνει»-το-εσωκομματικό-μέτωπο

Της -

Το εσωκομματικό μέτωπο της ΝΔ θερμαίνεται ενόψει συνεδρίου και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για την ταυτότητα του κόμματος και την αντιστοιχία του με την παράταξη, καθώς και για τις δημοσκοπικές επιδόσεις, δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα οδεύει σε ένα συνέδριο που δεν θα είναι μια τυπική, πανηγυρική διαδικασία. Είναι αυτές οι δημοσκοπικές επιδόσεις, η επίμονη διατήρηση των ποσοστών κοντά στο 30%, μακριά από το ποσοστό των εθνικών εκλογών και μακριά από ποσοστό που θα μπορούσε να δώσει αυτοδυναμία, που ανοίγουν και συντηρούν εστίες στο εσωτερικό του κόμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα για μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που ήδη έχει αρχίσει και κάλεσε σε συστράτευση. Ίσως αυτό το προσκλητήριο να μην είναι άσχετο με τους προβληματισμούς στο εσωτερικό της Ν.Δ. και να αποσκοπεί ακριβώς στο να χαμηλώσουν οι τόνοι της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, ενόψει του κοινού αγώνα, καθώς οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως υπονόμευση της προσπάθειας για εκλογική επικράτηση.

Πάντως, ο κ. Δένδιας κατέστησε σαφές ότι τα θέματα που έθεσε ως δημόσιους προβληματισμούς θα πρέπει να συζητηθούν στο συνέδριο, προαναγγέλλοντας με αυτό τον τρόπο ότι θα προχωρήσει σε ανάλογη παρέμβαση και εκεί. Αυτό από μόνο του δίνει έναν τόνο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης σε ένα συνέδριο που έδειχνε να προετοιμάζεται με όρους μιας πανηγυρικής, τυπικής διαδικασίας. Όπως όλα δείχνουν, όμως, υπάρχει κινητικότητα η οποία προφανώς και αποσκοπεί στην κατάθεση διακριτού πολιτικού στίγματος, αλλά και στην καταγραφή δυνάμεων.

Υπό την έννοια αυτή, δεν προξενεί εντύπωση ότι οι αναφορές του υπουργού Εθνικής Αμυνας δεν έμειναν αναπάντητες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την επομένη των δηλώσεων Δένδια, έσπευσε να σχολιάσει ότι ο ίδιος δεν θυμάται κυβέρνηση να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης. Τη σκυτάλη πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος τις δύο προηγούμενες ημέρες με δύο διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις, επέκρινε σφόδρα τον κ. Δένδια για τις δηλώσεις του. Χθες, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Δένδια, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «θεωρώ πως πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί, έτσι ώστε με δηλώσεις που μπορεί ενίοτε μπορεί ακόμη και να παρερμηνευτούν, να μην ρίχνουν νερό στον μύλο μιας εσωστρέφειας που δεν οδηγεί πουθενά».

Φαίνεται, πάντως, ότι στην κυβέρνηση δεν επιθυμούν να ανοίξει δημόσια αντιπαράθεση και να διαμορφωθεί κλίμα εσωκομματικής σύγκρουσης. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην προχθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους. «Νομίζω ότι περισσότερο το θέμα αυτό μεγεθύνθηκε τις τελευταίες ημέρες παρά υπάρχει πραγματικά» είπε.

Όλα δείχνουν, πάντως, ότι συνέχεια στο συνέδριο του Μαΐου θα υπάρξει. Ένα βασικό ερώτημα είναι αν θα επιλέξουν εκεί να αποτυπώσουν το στίγμα τους και άλλα κομματικά στελέχη, που φέρονται ως πιθανοί διεκδικητές της ηγεσίας, εάν και όταν ανοίξει θέμα διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.