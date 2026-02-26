Το Χρηματιστήριο ξανα στις 2.300 με Πειραιώς με «οριακά» αντίδραση, και “ανάσα¨ για τον ΟΠΑΠ

Ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε τον ψυχολογικό φράκτη των 2.300 μονάδων στη σημερινή συνεδρίαση, με τον τραπεζικό κλάδο να δίνει τον τόνο, τον ΟΠΑΠ να αντιδρά μετά από πολλές διαδοχικές απώλειες και μια αγορά που περιμένει τις μεγάλες απαντήσεις από τα εταιρικά αποτελέσματα της Παρασκευής.

Κλείσιμο: Επιστροφή πάνω από τις 2.300 με ανθεκτικό τζίρο

Η Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 σφράγισε ως ημέρα ανάκαμψης για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.304,14 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 20,41 μονάδων (+0,89%) σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης στις 2.283,73 μονάδες. Ο δείκτης επιστρέφει έτσι πάνω από το ψυχολογικά φορτισμένο επίπεδο των 2.300 μονάδων, από το οποίο είχε γλιστρήσει τις προηγούμενες ημέρες εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας.

Το ενδοσυνεδριακό εύρος διακυμάνσεων κυμάνθηκε μεταξύ περίπου 2.295 και 2.308 μονάδων — εύρος μόλις 13 μονάδων που αποτυπώνει μια εικόνα ελεγχόμενης ανόδου χωρίς απότομες αναταράξεις. Η αγορά άνοιξε ήδη σε ανοδική τροχιά και διατήρησε τα κέρδη της με σχετική συνέπεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σε ένα κλίμα προσεκτικής αισιοδοξίας.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 270,23 εκατ. ευρώ (RT), αριθμός που επιβεβαιώνει ικανοποιητικό επενδυτικό ενδιαφέρον για ημέρα με πυκνό πρόγραμμα εταιρικών ανακοινώσεων. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap έκλεισε στις 5.858,89 μονάδες (+44,08 μονάδες, +0,76%), με τζίρο 200,38 εκατ. ευρώ. Ο Δείκτης Τραπεζικών Μετοχών (ΔΤΡ) ενισχύθηκε κατά +1,21% στις 2.595,6 μονάδες (+31,02 μονάδες), ενώ ο δείκτης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών FTSE_FS κατέγραψε άνοδο +1,21% στις 12.133,46 μονάδες (+145,29). Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 158,4 δισ. ευρώ.

Οι πρωταγωνιστές της ημέρας: ΟΠΑΠ ανασαίνει, ΕΤΕ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ ξεχωρίζουν

Ο τίτλος με την εντυπωσιακότερη ποσοστιαία κίνηση ήταν ο ΟΠΑΠ, ο οποίος ανέκτησε +4,15% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 16,05 ευρώ. Πρόκειται, ωστόσο, για τεχνική αντίδραση μετά από μια σειρά διαδοχικών πτωτικών συνεδριάσεων που είχαν φέρει τη μετοχή σε χαμηλά 14 μηνών — η σημερινή κίνηση αντανακλά κυρίως βραχυπρόθεσμη εκτόνωση πίεσης και δεν αλλάζει ακόμα την ευρύτερη τεχνική εικόνα του τίτλου.

Ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) με κέρδη +2,94% στα 14,355 ευρώ, κινούμενη σε κλίμα αγωνιώδους αναμονής για τα ετήσια αποτελέσματά της που αναμένονται αύριο το πρωί. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανέβηκε κατά +2,30% στα 36,52 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ζήτηση για τον κατασκευαστικό όμιλο. Η BIOHALCO κέρδισε +1,72% στα 15,34 ευρώ, η CENERGY ενισχύθηκε +1,66% στα 21,45 ευρώ και η ΔΕΗ αναρριχήθηκε +1,50% στα 19 ευρώ, με τον ηλεκτρικό πάροχο να επιδεικνύει και πάλι αντοχή. Η Motor Oil (MOH) ανέβηκε +0,99% στα 36,58 ευρώ.

Από τις τράπεζες, η Alpha Bank έκλεισε στα 3,75 ευρώ (+0,83%) εν αναμονή των δικών της αποτελεσμάτων αύριο, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε μικρή άνοδο +0,92% στα 8,124 ευρώ. Τα ετήσια αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο τραπεζικός όμιλος — καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή και συνολική διανομή 55% — αξιολογήθηκαν μεν ως ικανοποιητικά, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ισχυρές αγοραστικές ορμές στο ταμπλό, ενδεχομένως διότι μέρος της θετικής εικόνας είχε ήδη «τιμολογηθεί» από την αγορά. Η ΕΕΕ διαμορφώθηκε στα 54,7 ευρώ (+0,55%).

Στην αντίπερα όχθη, ο ΟΤΕ αντιμετώπισε αρνητική αντίδραση -1,83% στα 17,66 ευρώ, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 627,9 εκατ. ευρώ (+2,3%), EBITDA +2,0% στα 1,3 δισ. ευρώ και πρόταση αύξησης μερίσματος κατά 22% στα 0,877 ευρώ ανά μετοχή. Η αγορά αντέδρασε αρνητικά εστιάζοντας πιθανώς στον συντηρητικό στόχο για το 2026 (EBITDA +3%). Υπό πίεση έκλεισε και ο Τιτάν Τσιμέντο (TITC) στα 53,3 ευρώ (-1,30%) και η ΜΠΕΛΑ στα 25,6 ευρώ (-2,22%).

Συνολικά, 52 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, 24 σε αρνητικό και 17 αμετάβλητες — εικόνα που αποτυπώνει μια αγορά με ουσιαστική ανοδική πλειοψηφία.

Εταιρικά αποτελέσματα: Το «marathon» μόλις άρχισε

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν αδιαχώριστη από το «marathon» εταιρικών ανακοινώσεων που έχει στήσει η αγορά αυτές τις μέρες. Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε για το 2025 καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ, πιστωτική επέκταση 3,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις 66,1 δισ. ευρώ και μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή — συνολική διανομή 55% που αντιπροσωπεύει βελτίωση από το 50% του προηγούμενου έτους. Τα νούμερα είναι γερά και επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία κερδοφορίας του ομίλου, χωρίς όμως να προκάλεσαν έντονες αγοραστικές κινήσεις στο ταμπλό.

Ο ΟΤΕ παρουσίασε θετικά μεγέθη — καθαρά κέρδη 627,9 εκατ. ευρώ (+2,3%), EBITDA στα 1,3 δισ. ευρώ (+2,0%), πρόταση μερίσματος 0,877 ευρώ ανά μετοχή (+22%) — με τον στόχο για ταμειακές ροές 750 εκατ. ευρώ στο 2026, αλλά η αντίδραση της μετοχής ήταν αρνητική. Αύριο Παρασκευή η σκυτάλη περνά στην Alpha Bank και στην Εθνική Τράπεζα, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένεται να αποτελέσουν τον κυριότερο καταλύτη για τη συνεδρίαση.

Τεχνική εικόνα

Ο Γενικός Δείκτης, μετά τη σειρά κυμαινόμενων συνεδριάσεων του Φεβρουαρίου, επανέρχεται σε θετικό τεχνικό έδαφος με το σημερινό κλείσιμο στις 2.304,14 μονάδες. Το επίπεδο των 2.300 μονάδων επιβεβαιώνεται ξανά ως ψυχολογικό και τεχνικό στήριγμα — η αγορά το «υπερασπίστηκε» και έκλεισε με άνεση πάνω από αυτό για πρώτη φορά μετά από αρκετές συνεδριάσεις.

Η ευρύτερη δομή του ΓΔ από τις αρχές του 2026 παρουσιάζει χαρακτηριστικό «κυματικό» μοτίβο: ισχυρή άνοδος έως τις 2.370-2.407 μονάδες (ιστορικά υψηλά 16 ετών στις αρχές Φεβρουαρίου), στη συνέχεια διορθωτική φάση έως τις 2.260-2.280 μονάδες και νέα αντίδραση προς τις 2.300+. Αυτό το μοτίβο είναι τυπικό πρώτης φάσης διόρθωσης εντός ανοδικής τάσης και δεν αναιρεί τη μακροπρόθεσμη θετική εικόνα.

Η άμεση αντίσταση εντοπίζεται στις 2.310-2.320 μονάδες, όπου ο δείκτης έχει συναντήσει ήδη πωλητές. Η ουσιαστικότερη αντίσταση βρίσκεται στη ζώνη 2.370-2.407 μονάδων, που αντιστοιχεί στα πρόσφατα πολυετή υψηλά. Από πλευράς στηριγμάτων, το εύρος 2.280-2.295 μονάδων αποτελεί πλέον επίπεδο «ελέγχου» — εκεί από το οποίο οι αγοραστές έδειξαν διάθεση να επαναδραστηριοποιηθούν.

Ο ΔΤΡ στις 2.595,6 μονάδες αναγκάζεται να κερδίζει έδαφος από απόσταση: απέχει ακόμα σημαντικά από τις 2.859 μονάδες του Φεβρουαρίου. Η αναρρίχηση στις 2.650-2.700 μονάδες θα αποτελέσει το πρώτο σαφές σήμα ότι ο κλάδος επιστρέφει σε ανοδική τάση. Ο τζίρος 270 εκατ. ευρώ είναι ενθαρρυντικός, αντανακλώντας ουσιαστική συμμετοχή σε μια ημέρα με πολλές εταιρικές εξελίξεις να απαιτούν αξιολόγηση.

Οι τεχνικοί δείκτες βελτιώνονται: η MACD ημερησίως εμφανίζει σημάδια ανοδικής αναστροφής, ενώ ο RSI βγαίνει από τη ζώνη υπερπωλημένου, κινούμενος πλησίον του 48-50 — μια ουδέτερη ζώνη που επιτρέπει περαιτέρω άνοδο χωρίς να υποδηλώνει ακόμα υπεραγορασμένες συνθήκες. Το σενάριο να δούμε δοκιμή των 2.340-2.360 μονάδων παραμένει ρεαλιστικό, εφόσον τα αποτελέσματα Alpha Bank και Εθνικής δεν απογοητεύσουν.

Διεθνές φόντο

Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να διαμορφώνει ένα «εύθραυστο ισοζύγιο» — ούτε αποφασιστικά θετικό, ούτε αρκούντως αρνητικό ώστε να πνίξει την ανοδική δυναμική.

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινήθηκε οριακά υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές εστίασαν σε ένα πυκνό πρόγραμμα εταιρικών αποτελεσμάτων. Ήταν ημέρα εντυπωσιακών ανακοινώσεων από μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους: η βρετανική Rolls-Royce ανακοίνωσε κέρδη +40% για το 2025 και η μετοχή της ανέβηκε ~4,4% σε νέα 52-εβδομαδιαία υψηλά, η LSEG εκτινάχθηκε άνω του +8% μετά την ανακοίνωση επαναγοράς μετοχών αξίας 3 δισ. λιρών, ενώ η AXA κέρδισε +1,3% και η Allianz ανακοίνωσε το μεγαλύτερο λειτουργικό κέρδος στην ιστορία της. Στη σκιά αυτών, η Puma υποχώρησε ~3% μετά από σημαντική μείωση κερδών λόγω αναδιάρθρωσης στρατηγικής.

Στη Wall Street, οι αγορές αντιμετώπισαν συγκρατημένο κλίμα καθώς οι επενδυτές χώνευαν τα αποτελέσματα της Nvidia. Ο κολοσσός των τσιπ ανακοίνωσε έσοδα 68,13 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο 2025 — ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των 66,21 δισ. — με κέρδη ανά μετοχή 1,62 δολάρια και ρεκόρ εσόδων από data centers (+75% σε ετήσια βάση). Ωστόσο, η αντίδραση της αγοράς υπήρξε συγκρατημένη, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπροσαρμογής εκτιμήσεων για τον τεχνολογικό κλάδο. Κατά την ώρα που έκλεινε το ελληνικό χρηματιστήριο, ο S&P 500 κινούνταν με οριακά κέρδη (~+0,12%), ο Dow Jones ενισχυόταν κατά ~100 μονάδες (+0,21%), ενώ ο Nasdaq διαπραγματευόταν σχεδόν αμετάβλητος (+0,04%).

Στο μέτωπο της Fed, η αγορά παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη νομισματική πολιτική. Η διοικητής Lisa Cook δήλωσε πρόσφατα ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να δημιουργήσει ανεργία που η νομισματική πολιτική αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, υπογραμμίζοντας ότι «μπορεί να απαιτηθούν εκπαιδευτικές και άλλες μη νομισματικές πολιτικές». Η αγορά τιμολογεί πλέον μειώσεις επιτοκίων με πιο προσεκτικό ρυθμό σε σχέση με τις αρχές του 2026. Παράλληλα, το εμπορικό μέτωπο παραμένει ζωντανό: ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εισαγάγει νέο παγκόσμιο δασμό 10% ως απάντηση στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έριξε τους προηγούμενους «αμοιβαίους» δασμούς, δημιουργώντας συνεχή αβεβαιότητα για τις εμπορικές ισορροπίες και τον πληθωρισμό.

Γνώμες ειδικών

Η χρηματιστηριακή Euroxx επισημαίνει ότι «η εστίαση της αγοράς θα μετατοπιστεί στις προοπτικές του 2026 και στους τριετείς οικονομικούς στόχους», αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές κοιτούν μπροστά — τα ιστορικά νούμερα χρησίμευσαν ως αφετηρία, αλλά το guidance για τα επόμενα τρίμηνα θα κρίνει τελικά την πορεία των μετοχών.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκφράζοντας στο παρόν στάδιο ιδιαίτερη προτίμηση στην Εθνική Τράπεζα ενόψει των αποτελεσμάτων της. Οι τιμές-στόχοι με ορίζοντα Δεκέμβριο 2027 ορίζονται στα 15,70 ευρώ για την ΕΤΕ και στα 10,00 ευρώ για την Πειραιώς — επίπεδα που υποδηλώνουν σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα.

Αναλυτές της αγοράς υπογραμμίζουν ότι η σημερινή ανάκαμψη στηρίχτηκε σε πραγματικά fundamentals — εταιρικά κέρδη, αυξημένες κεφαλαιακές διανομές, θετικά outlook — και όχι απλώς σε τεχνικό «ριμπάουντ» αδιάφορης ποιότητας. Επισημαίνουν ωστόσο ότι το εύθραυστο διεθνές κλίμα, με τη συνεχή αβεβαιότητα από τους δασμούς Τραμπ και την αναμονή νέων μηνυμάτων από τη Fed, θα παραμείνει αστάθμητος παράγοντας. Το αύριο αναμένεται «ζεστό»: Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα έχουν ραντεβού με τους επενδυτές τους και η αγορά θα κρίνει με αυστηρό βλέμμα.