«Τρύπα» 22,3 δισ. ευρώ για Stellantis το 2025 – Πρώτες ετήσιες ζημίες στην ιστορία της

Τις πρώτες ετήσιες ζημίες στην ιστορία της, ανακοίνωσε η Stellantis αφού είχε υπερεκτιμήσει τον ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης.

Ο πολυεθνικός όμιλος, ο οποίος κατέχει γνωστά ονόματα όπως οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, ανακοίνωσε καθαρή ζημία 22,3 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους 2025, σε σύγκριση με κέρδη 5,5 δισ. ευρώ για όλο το 2024.

Η καθαρή ζημία επηρεάστηκε από write-downs 25,4 δισ. ευρώ από πέρυσι, τόνισε ο γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας, επικαλούμενος μια σημαντική στρατηγική μετατόπιση.

Παράλληλα, ανέστειλε το μέρισμα για το 2026 και εξέδωσε υβριδικά ομόλογα ύψους έως 5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, επιβεβαίωσε το guidance για το 2026, συμπεριλαμβανομένης μιας μεσαίας μονοψήφιας ποσοστιαίας αύξησης των καθαρών εσόδων και ενός χαμηλού μονοψήφιου προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου.

«Τα αποτελέσματα του 2025 για ολόκληρο το έτος αντικατοπτρίζουν το κόστος της υπερεκτίμησης του ρυθμού της ενεργειακής μετάβασης και της ανάγκης να επαναπροσδιορίσουμε την επιχείρησή μας γύρω από την ελευθερία των πελατών μας να επιλέγουν από το πλήρες φάσμα τεχνολογιών ηλεκτρικής, υβριδικής και εσωτερικής καύσης», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, Aντόνιο Φιλόζα.

«Το 2026 θα επικεντρωθούμε στη συνέχιση της κάλυψης των κενών του παρελθόντος, προσθέτοντας περαιτέρω ώθηση στην επιστροφή μας στην κερδοφόρα ανάπτυξη», πρόσθεσε.