Τσάπαλος: Ισχυροποίηση ΕΕΕΠ – Aυτόματα θα κατεβάζει ιστοσελίδες παράνομου στοιχηματισμού

Ενίσχυση της ΕΕΕΠ, αναβάθμιση αρμοδιοτήτων των Δήμων και αυστηροποίηση ποινών – προστίμων. Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟ.

Τους τρεις άξονες αντιμετώπισης του παράνομου στοιχηματισμού, που περιλαμβάνουν ένα πλέγμα μέτρων όπως την ενίσχυση της ΕΕΕΠ, την αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και την αυστηροποίηση ποινών και προστίμων, σκιαγράφησε ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για διαφήμιση παράνομου τζόγου από influencers – Ποινές μέχρι 10 έτη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟ εξέφρασε τον εντυπωσιασμό του για το γεγονός πως ο παράνομος στοιχηματισμός στην Ελλάδα έχει ετήσιο τζίρο που προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ, τονίζοντας πως ο συνολικός αριθμός των παικτών που -σύμφωνα με σχετική μελέτη της ΕΕΕΠ- εκτιμάται ότι υπερβαίνει τους 900.000 με μεγάλη άνοδο στις νεαρές ηλικίες, είναι τεράστιος.

Σκληραίνει το πλαίσιο κατά του παράνομου τζόγου: Φυλακή έως 10 έτη και βαριά πρόστιμα

«Σχεδόν 1 στους 10 παίζει συστηματικά σε παράνομες ιστοσελίδες, σε παράνομα καταστήματα, λέσχες, ίντερνετ καφέ είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά» υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε πως ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν το ν/σ για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων.

«Είναι και κοινωνικό πρόβλημα, πρωτίστως, εκτός από οικονομικής φύσεως όπως για τα διαφυγόντα κέρδη του Δημοσίου (-500 εκατ. ευρώ). Είναι και προσωπικό πρόβλημα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για θέμα εθισμού με ό,τι οικογενειακά ζητήματα προκύπτουν σε δεύτερο χρόνο που η Πολιτεία καλείται να παρέμβει» επεσήμανε και εξήγησε πως «δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από όσα κάνουν άλλες χώρες», διευκρινίζοντας πως γίνονται τρία πράγματα:

Ενισχύουμε πάρα πολύ την ΕΕΕΠ με προσλήψεις και περισσότερα όπλα στη φαρέτρα της για να μπορεί να κάνει ακαριαίους ελέγχους, ώστε αυτομάτως να μπορεί να κατεβάζει μία ιστοσελίδα που αποδεδειγμένα -με βάση τη δική της εμπειρία- είναι παράνομη. Μέχρι πρότινος, δεν μπορούσε να το κάνει άμεσα η ΕΕΕΠ, έπρεπε να πάρει χρόνο. Όταν διαπιστώνουν οι Δήμοι -εντός των χωρικών αρμοδιοτήτων τους- λέσχες, καταστήματα, κατ’ όνομα ίντερνετ καφέ, να διενεργούν παράνομα παιχνίδια, θα κλείνουν άμεσα. «Δεν θα παίρνει πολύ χρόνο όπως γίνεται τώρα, ούτε θα γίνεται για λίγες ημέρες και μετά θα ξεχνιέται. Αυστηροποιείται το πλαίσιο» διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟ. Εξορθολογισμός ποινών και προστίμων, που παραμένουν αυστηρά και αυστηριοποιούνται ακόμη περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις, ούτως ώστε να λειτουργήσουν και αποτρεπτικά και τιμωρητικά εκεί που χρειάζεται.

«Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τον παράνομο στοιχηματισμό, να τον βάλουμε σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πλαίσια, να τον ελέγξουμε και να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο» ξεκαθάρισε, διαμηνύοντας πως το ν/σ του ΥΠΕΘΟ που παρουσιάστηκε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. «Θα γίνουν οι τελευταίες πινελιές από μεριάς μας ούτως ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εισαχθεί σε δημόσια διαβούλευση» κατέληξε.