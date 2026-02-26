ΤτΕ:-Μειώθηκαν-δάνεια-και-καταθέσεις-ιδιωτικού-τομέα-τον-Ιανουάριο

Μείωση της τάξης του 4,9% κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2026 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση της τάξης του 4,9% κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2026 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας από 5,4% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 5,3%, τον Ιανουάριο του 2026, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 5,184 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 6,326 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 2,460 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 4,492 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2026, ήταν αρνητική κατά 315 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 617 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 0,6% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Ιανουάριο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 7,6% από 7,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 2,144 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,876 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2026, ήταν αρνητική κατά 1,975 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,670 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,3% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 10,9% από 11,3% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1,214 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,297 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 4,6% από 6,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 761 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 373 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Ιανουάριο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 116 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 87 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,6% από -1,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 53 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιανουάριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 119 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,2% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 4,845 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 6,020 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 339 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 305 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 11,5% από 13,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 5,184 δισ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 6,326 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,0% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 4,429 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 3.855 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,0% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 4.574 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 4.060 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 145 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 205 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Μείωση κατά 756 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 2,471 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,7% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.