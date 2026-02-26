ΥΠΟΙΚ: Σαρωτικά μέτρα κατά του παράνομου τζόγου, νέοι περιορισμοί στα Airbnb και δύο ενοίκια σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

Ένα νομοθέτημα με πολλές «κεφαλές» παρουσίασε σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, αυτόματη διαγραφή αδειών Airbnb σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου, διπλό ενοίκιο για γιατρούς και εκπαιδευτικούς «εκτός έδρας» και επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Με ευρύ φάσμα διατάξεων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα νομοσχέδιο που αγγίζει τέσσερις διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες.

Μπλόκο στον παράνομο τζόγο: Φυλάκιση έως 10 χρόνια

Το πιο βαρύ «πυρομαχικό» του νομοσχεδίου αφορά την αντιμετώπιση μιας αγοράς παράνομων τυχερών παιγνίων που εκτιμάται σε 1,6 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σχεδόν 800.000 πολίτες έπαιξαν το 2024 σε μη αδειοδοτημένα κανάλια: από παράνομα site και λέσχες έως ανεπίσημα καζίνο. Η μεγαλύτερη συμμετοχή καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών. Ο κλάδος του παράνομου στοιχήματος συγκεντρώνει 401.000 παίκτες, της ρουλέτας 392.000, των «φρουτάκιων» 309.000 και άλλων παιγνίων 18.000.

Το νέο πλαίσιο αυστηροποιεί δραστικά τους κανόνες: άμεσο σφράγισμα καταστημάτων όπου διαπιστώνεται παράνομη δραστηριότητα, μακροχρόνια αφαίρεση αδειών λειτουργίας με ευθύνη των Δήμων, και σημαντικά αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση και διατήρηση άδειας σε ίντερνετ καφέ — τα οποία συχνά λειτουργούν ως «βιτρίνες» παράνομων παιγνίων.

Στο ποινικό σκέλος, όσοι διοργανώνουν παίγνια χωρίς άδεια αντιμετωπίζουν βαριές ποινές φυλάκισης και υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Για παράνομα τυχερά παίγνια συγκεκριμένα, η ποινή φτάνει έως κάθειρξη δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 100.000 ευρώ. Προβλέπονται επίσης ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν ή ματαιώνουν τους ελέγχους, ενώ αυξημένη αυστηρότητα προβλέπεται για υπότροπους παίκτες. Η ΕΕΕΠ αποκτά νέα εργαλεία και ενισχυμένες εξουσίες ελέγχου.

Airbnb: Αυτόματη διαγραφή με κάθε μεταβίβαση ακινήτου

Σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το νομοσχέδιο εισάγει μια καίρια ρύθμιση: η άδεια Airbnb παύει να «ακολουθεί» το ακίνητο. Συγκεκριμένα, ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει ήδη η απαγόρευση νέων εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ θα διαγράφονται αυτόματα από το μητρώο εφόσον μεταβιβαστούν — είτε μέσω αγοραπωλησίας, είτε με γονική παροχή, είτε με κληρονομιά. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει ο περιορισμός, η επανεγγραφή τους δεν θα είναι δυνατή.

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ισχύουν ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων — που συμπεριλαμβάνουν Πλάκα, Μοναστηράκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Κολωνάκι, Εξάρχεια, Κουκάκι — και παρατάθηκαν ήδη έως τα τέλη του 2026 με κοινή υπουργική απόφαση. Η νέα ρύθμιση σκληραίνει περαιτέρω το καθεστώς, αποτρέποντας να λειτουργεί η άδεια ως «περιουσιακό στοιχείο» που μεταβιβάζεται μαζί με το ακίνητο.

Δύο ενοίκια για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές

Στις διατάξεις κοινωνικού χαρακτήρα, το νομοσχέδιο επεκτείνει την αποζημίωση ενοικίου που λαμβάνουν εργαζόμενοι του Δημοσίου που υπηρετούν «εκτός έδρας». Ειδικότερα, εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατροί και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και εκτός Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης θα λαμβάνουν πλέον επιστροφή δύο ενοικίων ανά έτος αντί ενός, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Το μέτρο αφορά περίπου 50.000 δικαιούχους και επιδιώκει να διευκολύνει την τοποθέτηση και παραμονή επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης στην περιφέρεια.

Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία μέσω κινητού

Ένα ακόμη πρακτικό μέτρο αφορά τους αγρότες: η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου θα γίνεται εφεξής απευθείας στην αντλία, μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσει η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του MyData App. Με QR code, ο αγρότης θα λαμβάνει έκπτωση 0,41 ευρώ ανά λίτρο την ώρα της πληρωμής στο πρατήριο, εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία της εκ των υστέρων επιστροφής.

Συνταξιοδοτικές και μισθολογικές ρυθμίσεις

Στο ίδιο νομοθέτημα ενσωματώνονται και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για το Δημόσιο καθώς και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, τις λεπτομέρειες των οποίων αναμένεται να γνωστοποιήσει το υπουργείο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου.