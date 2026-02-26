Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, February 26
    Υπουργικό-Συμβούλιο:-Στο-επίκεντρο-οι-ενεργειακές-συμφωνίες-και-το-νομοσχέδιο-για-τον-παράνομο-τζόγο
    Υπουργικό Συμβούλιο: Στο επίκεντρο οι ενεργειακές συμφωνίες και το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο

    Υπουργικό Συμβούλιο: Στο επίκεντρο οι ενεργειακές συμφωνίες και το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο

    Πολιτική 1 Min Read

    Στις 11 σήμερα το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό συμβούλιο. 

    Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν οι ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψαν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων και η σύμπραξη Chevron και HelleniQ Energy.

    Επίσης θα γίνει παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του νομοσχεδίου για την Αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιχνιδιών.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading