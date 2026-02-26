Φάμελλος: «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα βρεις σκάνδαλο της ΝΔ – Η διαφθορά θα παταχθεί αν παραιτηθούν»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι «όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα βρεις ένα σκάνδαλο της ΝΔ».

Τόνισε ότι η διαφθορά στην Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την παραίτηση της σημερινής κυβέρνησης και την ανάληψη εξουσίας από μια προοδευτική κυβέρνηση.

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε για κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς:

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κ. υπουργοί, κ. πρόεδρε, ας πούμε τα πράγματα καθαρά. Το καθεστώς Μητσοτάκη βασίστηκε σε ένα οργανωμένο σχέδιο της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας της χώρας μας. Ένα σχέδιο που τροφοδότησε τη διαφθορά και τη διαπλοκή και διαβρώνει την πατρίδα μας εδώ και επτά χρόνια. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία.

Έθεσαν μοναδικό στόχο το πλιάτσικο και στη δημόσια και στην ιδιωτική περιουσία, του μόχθου δηλαδή, των Ελλήνων και των Ελληνίδων, προς όφελος μιας μικρής κάστας οικονομικών παραγόντων, στους οποίους η κυβέρνησή σας βάζει πλάτη. Επιδόθηκαν σε μια συστηματική και ασύδοτη παραβίαση των κανόνων της Δικαιοσύνης, του Κράτους Δικαίου, των συνταγματικών κανόνων. Μία ευθεία προσβολή και υποβάθμιση της Δημοκρατίας, με πρόθυμους εκτελεστές, όπως ο σημερινός υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει υπερβεί κάθε όριο, κάνει το άσπρο μαύρο, αλλάζει ρυθμίσεις κάθε εξάμηνο, πολλές φωτογραφικές και χατιρικές, και προσβάλλει την κοινωνία, τους πολίτες και τη Δικαιοσύνη.

Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της αποσάθρωσης του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα είναι οι υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποθέσεις που ήρθαν στη Βουλή και αποτελούν πλέον κηλίδα και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Μπλοκάρισμα σε Προανακριτικές Επιτροπές, απόρριψη αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, Εξεταστικές Επιτροπές που κουκουλώνουν αντί να φωτίζουν, που μπαζώνουν ξεδιάντροπα την αλήθεια, Προανακριτικές για τα μάτια του κόσμου και πρωτοφανής παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής.

Κοινός παρονομαστής και σε αυτές τις τρεις μεγάλες υποθέσεις, η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης να καλύψει τις δικές της ευθύνες. Το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών θάφτηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να εξετάζονται ως υπαίτιοι τέσσερις ιδιώτες, για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα. Και αποδεικνύεται περίτρανα πλέον ότι είναι ένα σκάνδαλο που αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Παρακολούθηση υπουργών, πολιτικών στελεχών, αρχηγών κομμάτων, οικονομικών παραγόντων, δημοσιογράφων, ακόμη και της ηγεσίας του στρατού. Μια πολιτική επιλογή, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από πολιτικά στελέχη και μέσα από το Μαξίμου.

Και αν έχετε ίχνος αξιοπρέπειας, κύριοι υπουργοί, να δεσμευτείτε ότι συναινείτε στο να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τρίμπαλης, ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι του δόθηκαν από πριν οι ερωτήσεις που θα του υποβάλλονταν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική και μετά δέχτηκε και συγχαρητήρια για τις απαντήσεις του: «Τα είπε καλά…».

Ο εισαγγελέας της δίκης, στην πρότασή του, τόνισε ότι «η τυχόν χρήση του παράνομου λογισμικού “Predator”, που έχει επιβεβαιωθεί, από κρατικές υπηρεσίες, θα πρέπει να αποτελεί σημείο αφύπνισης». Πολύ σωστά τα είπε. Όμως αυτή η υπόθεση κουκουλώθηκε. Μπήκε στο αρχείο. Και φτάσαμε σε σημείο να θεωρείται σύμπτωση η συσχέτιση των στόχων της ΕΥΠ με τους στόχους του «Predator». Και γι’ αυτό το κουκούλωμα, του σκανδάλου των υποκλοπών, υπεύθυνη είναι και η κυβέρνηση και η ηγεσία της Δικαιοσύνης, η οποία έκλεισε τα μάτια στο σκάνδαλο και το έβαλε στο αρχείο.

Κάνετε τα πάντα για να μην απειληθεί το πλιάτσικο που είχατε διοργανώσει από την πρώτη μέρα του «επιτελικού κράτους». Αυτή είναι η επιτελικότητα. Επιτελικότητα στο πλιάτσικο. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, όμως, θα μείνει ανοιχτό. Θα έρθει η μέρα που θα μάθουμε όλοι πραγματικά τι συνέβη και θα λογοδοτήσουν οι ιθύνοντες. Γιατί μην περιμένετε ότι θα μείνετε για πάντα στην ασφάλεια της καρέκλας των υπουργών και της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Στο έγκλημα των Τεμπών, αυτή τη συγκλονιστική, σύγχρονη ελληνική τραγωδία, που αυτό το Σάββατο κλείνουν τρία χρόνια από την τραγική νύχτα που άλλαξε την ιστορία της χώρας, είμαστε μπροστά σε δυο εγκλήματα:

Το ένα είναι το έγκλημα της σύγκρουσης των τρένων και του θανάτου των αθώων επιβατών, αλλά και των στελεχών των τρένων. Αλλά υπάρχει και το έγκλημα της συγκάλυψης. Το μπάζωμα που έγινε με σχέδιο από το Μαξίμου, από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση.

Θυμάστε όλοι τι έλεγε ο κ. Φλωρίδης; «Όσοι μιλούν για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα». Αυτός κάθεται σήμερα στην καρέκλα του υπουργού Δικαιοσύνης.

Τι ακολούθησε; Γιατί όλα αυτά είναι γραμμένα. Είναι γραμμένα εδώ μέσα. Η δήλωση του κ. πρωθυπουργού, για «μια Εξεταστική Επιτροπή, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή της Βουλής». Γιατί ντράπηκε να πει ότι ήταν απ’ τις χειρότερες στιγμές, με ευθύνη της δικής του κυβέρνησης.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στη συνέχεια, απ’ τη μια αντιμετωπίστηκε ως «ευαγγέλιο», κι αυτό λέξη κυβερνητικού στελέχους, αλλά μόλις διαπιστώθηκε ότι αναφέρεται σε αλλοίωση του χώρου έγινε ξαφνικά αναξιόπιστο.

Τα χειροκροτήματα τα δικά σας, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του κ. Καραμανλή εδώ στη Βουλή, τα θυμάστε; Ακόμα μια πολύ ντροπιαστική στιγμή αυτής της κυβερνητικής περιόδου.

Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει η δίκη, όμως οι συγγενείς αγωνιούν. Μετά από τον επίμονο αγώνα τους και μετά την απεργία πείνας που έκανε ο Πάνος Ρούτσι έξω από τη Βουλή, δόθηκε τελικά η δυνατότητα να γίνει εκταφή των σορών για να εξετασθούν οι συνθήκες θανάτου. Ακόμα και αυτό το αυτονόητο δικαίωμα των συγγενών και των γονέων, εσείς δεν το στηρίξατε από την αρχή. Επιμείναμε εμείς, εδώ, με όλους τους τρόπους.

Γιατί εσείς βασανίσατε με τη στάση σας και τον Πάνο Ρούτσι και τους αλληλέγγυους που διεκδικούσαν την αλήθεια. Γιατί; Γιατί δυστυχώς από την πλευρά της Δικαιοσύνης είχαν απορριφθεί πολλαπλώς τα αιτήματα που είχαν γίνει πριν αρχίσει η απεργία πείνας. Και αυτό που όλη η Ελλάδα κατάλαβε, είναι ότι δεν αντέξατε το πολιτικό κόστος. Δώσατε τελικά πολιτική έγκριση για να συζητηθεί και να εγκριθεί το θέμα των εκταφών.

Γιατί; Γιατί ένα – ένα, τα κεντρικά σας στελέχη, ακόμα και από αυτό το μικρόφωνο, δεν μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σε εμάς και στους πολίτες που ήταν έξω. Γιατί κρύβετε την αλήθεια; Γιατί αρνείστε ένα δικαίωμα ακόμα και μετά από ένα τραγικό δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών;

Και τώρα, μετά από τόσους μήνες, έχει ικανοποιηθεί το αίτημα των συγγενών για χημικές και απεικονιστικές εξετάσεις, κ. Φλωρίδη; Πάρτε τον λόγο και απαντήστε μας. Αναρωτιέμαι, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάνε, τι ζουν οι οικογένειες των θυμάτων μετά τον τραγικό χαμό των παιδιών τους; Και τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα μια αδικαιολόγητη άρνηση.

Κ. υπουργέ, ενημερώθηκα από τους γονείς και από τον Σύλλογο που εκπροσωπεί τους περισσότερους από τους συγγενείς, ότι ζητούν να γίνουν εξειδικευμένες χημικές και άλλες εξετάσεις σε σορούς σε πιστοποιημένα εργαστήρια της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί οι αρμόδιοι φορείς τους βεβαιώνουν ότι δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας. Ενημερώθηκα επίσης, αν θέλετε επιβεβαιώστε το ή όχι, ότι σε μια συνέντευξή σας αφήσατε ανοιχτό ένα τέτοιο ζήτημα. Ενημερώθηκα επίσης ότι γίνονται τέτοιες αναλύσεις στο εξωτερικό.

Σας καλώ λοιπόν, όπως υπήρξε αλλαγή στάσης της κυβέρνησης με δική μας πίεση, κι όλων, θεωρώ, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να πάρετε τον λόγο εδώ, στην Ολομέλεια, και να δηλώσετε δημόσια ότι πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς. Θεωρώ ότι αυτό ήταν από την πρώτη μέρα η ανακοίνωση που είχε βγει και από τις εισαγγελικές αρχές. Να σταματήσει εδώ αυτό το δράμα που ζουν οι γονείς, οι συγγενείς και όλη η Ελλάδα. Και αυτό θα είναι το σύνθημα που θα μας ενώσει όλους και όλες το Σάββατο στο Σύνταγμα, σε άλλες πόλεις της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό.

Να δοθούν απαντήσεις, να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να λάμψει η αλήθεια, να υπάρχει στη χώρα μας επιτέλους οξυγόνο και Δικαιοσύνη.

Και να προσθέσω και κάτι σημαντικό: Να φύγετε το συντομότερο, για να ανασάνει και η Δικαιοσύνη και η κοινωνία και η πατρίδα μας.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τα πούμε σύντομα στην Ολομέλεια, αλλά οφείλω να πω κάτι: Η πρόταση την οποία κατέθεσε η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής της Εξεταστικής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, είναι ντροπή. Αποτελεί όνειδος.

Έφτασαν σε σημείο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, να γράψουν ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που η Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε δυο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας με πρόταση έρευνας, «φταίνε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ». Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, καθόλου. Θυμάστε ότι φτάσατε σε σημείο κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος για να μην επιτρέψετε εσείς και ο κ. Μητσοτάκης να τοποθετηθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την παραπομπή σε έλεγχο των κυρίων Βορίδη και Αυγενάκη;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά καταθέσαμε κοινό πόρισμα μετά την Εξεταστική Επιτροπή και θα επιμείνουμε για πλήρη διερεύνηση, για απόλυτη διαφάνεια και για απόδοση ευθυνών στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διατρέχει την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και η κορυφή βρίσκεται στο Μαξίμου.

Γιατί ήταν ένα σκάνδαλο που συντονίστηκε από το Μαξίμου για να κάνουν πάρτι οι «γαλάζιες ακρίδες», οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες», κλέβοντας τα λεφτά των τίμιων αγροτών.

Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε αυτή τη θεσμική εκτροπή.

Γιατί αυτή είναι η σταθερότητα σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: Σκάνδαλα και αδιαφάνεια.

Είναι η κυβέρνηση του μπαζώματος της αλήθειας, με ψεύτικα λόγια εκσυγχρονισμού και έναν πολιτικό λόγο που στάζει δηλητήριο.

Διαγωνίζονται ποιος θα ξεπεράσει τον ακροδεξιό κ. Γεωργιάδη σε τοξικότητα. Γιατί; Γιατί και εσείς προσωπικά, με τοξικότητα θέλετε να κρύψετε τις ευθύνες σας. Γιατί δεν έχετε τι να πείτε στην ελληνική κοινωνία.

Μόλις τρεις στους δέκα πολίτες εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Και εδώ είναι μεγάλη η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Γιατί η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την απαξίωση της Δικαιοσύνης, τόσο στο επίπεδο της νομοθέτησης αλλά και στο επίπεδο της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Έχετε αναγάγει σε κανόνα την κακή νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις που δεν μπαίνουν σε διαβούλευση. Νομοσχέδια όπου έρχονται τελευταία στιγμή μεγάλες αλλαγές, άσχετα μεταξύ τους άρθρα και επαναλαμβανόμενες τροποποιήσεις διατάξεων. Τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, υπάρχει τροποποίηση διατάξεων προ διμήνου. Από τον «άριστο», τον κ. Φλωρίδη, που μας κουνάει και το χέρι.

Όλα αυτά τα οποία κάνει ο συγκεκριμένος υπουργός απειλούν την ασφάλεια δικαίου στη χώρα μας. Γιατί μες στις διατάξεις υπάρχουν και ρουσφέτια, που μόνο με τέτοιες διαδικασίες, ξαφνικές, μεταμεσονύκτιες, μπορούν να κρυφτούν. Φωτογραφικές διατάξεις σε κάθε νομοθέτημα, με κορυφαίο παράδειγμα τη νομοθέτηση με βάση τα αιτήματα ισχυρών υπουργών της κυβέρνησης για προσωπικές τους υποθέσεις.

Ευτελίζουν το Κοινοβούλιο οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πλήττουν όμως και την αξιοπιστία των θεσμών.

Έχετε αλλεργία, κ. υπουργοί, στις Ανεξάρτητες Αρχές – που λειτουργούν ως θεσμικά αντίβαρα και γι’ αυτό τις προβλέπει το Σύνταγμά μας. Στοχοποιείτε τα μέλη και τους προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών όταν επιτελούν το καθήκον τους.

Πώς να ξεχάσουμε τη συντονισμένη επίθεση από κυβερνητικά στελέχη κατά του κ. Ράμμου, του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, ή τη συντονισμένη επιχείρηση αποδόμησης του Συνηγόρου του Πολίτη, του κ. Ποττάκη, όταν κατέθεσε το πόρισμα για το ναυάγιο της Πύλου και εντόπισε σειρά σοβαρών παραλείψεων στα καθήκοντα έρευνας και διάσωσης από την πλευρά των λιμενικών αρχών.

Εσείς δεν φτάσατε στο σημείο να παραβιάσετε ακόμα και την αρχή των τριών πέμπτων στην επιλογή των Ανεξάρτητων Αρχών; Και μετά έρχονται εδώ και μας μιλάνε για συγκλίσεις, για να υπάρχει συνεννόηση και διάλογος στη συνταγματική αναθεώρηση. Ε, για να υπάρξει πραγματικός σεβασμός του Συντάγματος, ο μόνος που πρέπει να αποκλειστεί πρώτα απ’ όλα από τη συζήτηση είναι ο κ. Μητσοτάκης που το έχει παραβιάσει τόσες πολλές φορές. Πρώτα παραβιάζει απροκάλυπτα το Σύνταγμα και μετά προσπαθεί να παρουσιαστεί ως μια ήρεμη και ώριμη εκσυγχρονιστική δύναμη.

Ποιον πείθουν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλα αυτά που λέει ο Μητσοτάκης;

Το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν: Μόνο μία προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να τηρήσει τους κανόνες, να σεβαστεί το Σύνταγμα, να ενισχύσει τους θεσμούς, να αποκαταστήσει δημοκρατικές λειτουργίες και να αποκαταστήσει αυτό που ζητούν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, την ισότητα και τη διαφάνεια. Γιατί αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας σήμερα.

Γι’ αυτό και εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχουμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι ναι, χρειάζονται αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι αλλαγές αυτές όμως μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από μία προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα επιδιώξει και συναινέσεις για τη διαμόρφωση, τελικά, της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Σαφέστατα το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί ο έλεγχος υπουργών να εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Είδαμε τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυθαίρετα να επιλέγει την ηγεσία της Δικαιοσύνης. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε και την ανεξαρτησία της ηγεσίας, αλλά και της Δικαιοσύνης συνολικά.

Χρειαζόμαστε αλλαγές στο Σύνταγμα που θα στηρίζουν τις Ανεξάρτητες Αρχές ώστε να επιτελούν απερίσπαστες το έργο τους. Αλλά πάνω απ’ όλα, χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα διασφαλίζει όλα τα παραπάνω.

Η κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, προσπαθεί να μας πείσει ότι θα αναβαθμιστεί η χώρα μας στους δείκτες αξιολόγησης των διεθνών θεσμών, θα ενισχυθεί η διαφάνεια και θα παταχθεί η διαφθορά.

Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό: Ποιος ευθύνεται για τη διαφθορά στη χώρα μας;

Ποιος ευθύνεται που η χώρα μας έχει εκτεθεί διεθνώς;

Ποιος ευθύνεται για την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα;

Ποιος ευθύνεται που οι δείκτες διαφθοράς είναι τόσο υψηλοί;

Ποιος έχει διαταράξει το αίσθημα ασφάλειας με το ράβε ξήλωνε με μεταμεσονύχτιες τροπολογίες στο νομοθετικό έργο;

Ποιος, κ. Φλωρίδη; Εσείς είστε κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ευθύνεται για το μεγάλο πρόβλημα της διαφθοράς. Οι πολίτες αναγνωρίζουν στην κυβέρνηση πλειοψηφικά, σε ποσοστό 70%, ένα χαρακτηριστικό:

Είστε η κυβέρνηση της διαφθοράς και τώρα θέλετε να μας πείσετε ότι θα καταπολεμήσετε τη διαφθορά. Είναι σαν να λέμε να «βάζεις τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις σε αυτή τη χώρα, ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρεις από κάτω. Αυτή είναι η κυβέρνηση.

Τώρα φέρνουν ένα μητρώο για την καταπολέμηση της διαφθοράς γιατί τους πιέζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το κάνουν στο πόδι, κυριολεκτικά. Δεν συμβουλεύτηκαν ούτε την πλέον αρμόδια Αρχή, την Αρχή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να φέρνετε διατάξεις οι οποίες χρειάζονται διορθώσεις, αφού έρχονται σε σύγκρουση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αν πραγματικά σας ενδιέφερε να πατάξουμε τη διαφθορά στη χώρα, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, κ. Φλωρίδη, είναι να παραιτηθείτε εσείς και όλη η κυβέρνηση, γιατί είναι η μόνη λύση για να υπάρχει πάταξη της διαφθοράς στην Ελλάδα.

Μόνο με αλλαγή πολιτικής και αλλαγή κυβέρνησης μπορεί να παταχθεί και η διαφθορά και η διαπλοκή. Χρειάζονται άλλες πολιτικές και φυσικά και μία ηθική συγκρότηση η οποία δεν υπάρχει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Ακόμα μια φορά έχουμε μπροστά μας ένα νομοσχέδιο με διάσπαρτες, ετερόκλητες διατάξεις, αποσπασματικές, χωρίς στόχευση, χωρίς συνοχή. Ένα νομοσχέδιο «κουρελού».

Τροποποιείτε τους κώδικες που τροποποιήσατε πριν από δύο μήνες και κυριολεκτικά έχετε τρελάνει τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους διαδίκους, γιατί δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν. Για ποιο νομικό πλαίσιο μιλάμε όταν δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου στη χώρα;

Και βέβαια και πάλι οι γνωστές φωτογραφικές ρυθμίσεις. Όμως, επειδή χρησιμοποιείτε το επιχείρημα της «ταχύτητας» και της «ψηφιοποίησης» στο οποίο, είναι γεγονός, συμφωνούν οι πολίτες, θέλω να ρωτήσω το εξής:

Υπάρχει επιτάχυνση όταν πολλές αποφάσεις παραπέμπονται στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή παρακάμπτεται η λειτουργία του δικαίου, ή όταν περιορίζονται τα ένδικα μέσα ή όταν υπάρχει μια «αυτοματοποιημένη» διαδικασία, χωρίς δικλείδες, για την απόδοση δικαίου;

Αυτό, πρέπει να το πούμε, δεν είναι επιτάχυνση του δικαίου, είναι υποβάθμιση και της Δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας.

Το Κράτος Δικαίου δεν μετριέται μόνο σε χρόνους εκδίκασης. Αποτιμάται σε εγγυήσεις. Είναι αυτές οι εγγυήσεις που αυτή η κυβέρνηση, και προσωπικά ο συγκεκριμένος υπουργός, δεν μπορεί να μας δώσει. Οι εγγυήσεις δεν είναι γραφειοκρατικό βάρος, είναι η ουσία της Δημοκρατίας.

Και όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε για λογοδοσία, ούτε για διαφάνεια, ούτε για δικαιοσύνη. Γιατί είναι μια κυβέρνηση ζημία για τη χώρα. Γι’ αυτό το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει μιλήσει εδώ και πολύ καιρό καθαρά για την ανάγκη να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση και με εκλογές, τις οποίες ζητάμε, να υπάρξει μία προοδευτική κυβέρνηση για να ανασάνει ο τόπος, να δυναμώσουν οι θεσμοί, να δυναμώσει η Δημοκρατία, να υπάρχει λογοδοσία.

Γιατί όλα αυτά απαιτούν πολιτική βούληση. Ο προοδευτικός κόσμος και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την έχει αυτή τη βούληση. Αυτή η κυβέρνηση δεν την έχει, γιατί είναι συνώνυμο της διαφθοράς.

Σας ευχαριστώ πολύ, κ. πρόεδρε.

