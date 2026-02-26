Φορολογικές-δηλώσεις:-Λήγει-η-προθεσμία-για-όσα-ζευγάρια-θέλουν-να-πάρουν-«διαζύγιο»-στην-εφορία

Λίγες ημέρες απομένουν ακόμα, μέχρι τις 2 Μαρτίου, προκειμένου όσοι έγγαμοι φορολογούμενοι επιθυμούν να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, να το αιτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει και η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο.

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, είτε από τους φορολογουμένους είτε από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή-φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr : Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν πέρυσι να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, αν αυτή η επιθυμία τους εξακολουθεί να ισχύει και υφίσταται η έγγαμη σχέση, δεν απαιτείται να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εκτός αν επιθυμούν να ανακαλέσουν αυτή την επιλογή τους. Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων. Προσοχή : η γνωστοποίηση και η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Το πλεονέκτημα

Βασικό πλεονέκτημα των ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων είναι ότι δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση. Επίσης δε γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που, για παράδειγμα, ο σύζυγος είναι επαγγελματίας και προκύπτει οφειλή φόρου αλλά η σύζυγος δικαιούται επιστροφή φόρου, τότε δεν γίνεται αυτόματος συμψηφισμός που μπορεί να μηδενίσει την επιστροφή φόρου.

Υπάρχει όμως ένα σημείο στο οποίο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δείξουν προσοχή καθώς χάνουν το δικαίωμα της “μεταφοράς” εισοδήματος από τον έναν στον άλλο σύζυγο για την κάλυψη τεκμηρίων. Αυξάνεται δηλαδή η πιθανότητα κάποιος εκ των δύο συζύγων να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης (ΙΧ, κατοικία, δίδακτρα παιδιών κλπ). Με άλλα λόγια, τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή του δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει το ατομικό του εισόδημα και έτσι αναγκάζεται να πληρώσει φόρο εισοδήματος.