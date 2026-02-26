Φρένο στον παράνομο στοιχηματισμό – Στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ

Βαριές ποινές για τους παραβάτες, επιχειρήσεις, παίχτες, αλλά και infuencers που διαφημίζουν παράνομα sites. Ενίσχυση ΕΕΕΠ. Σύντομα σε διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο που φέρνει νέα αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, παρουσιάζουν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν βαριές ποινές για τους παραβάτες, επιχειρήσεις, παίχτες, αλλά και infuencers που διαφημίζουν παράνομα sites. Όπως έχει δηλώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόκειται για ένα ολιστικό πλαίσιο που θα χτυπήσει το πρόβλημα στη ρίζα του, είτε αυτό αφορά μη αδειοδοτημένα site, είτε χώρους παράνομων τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο, που θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει αυστηρά πρόστιμα, πολυετή λουκέτα και ποινές φυλάκισης. Κομβικό στοιχείο είναι πως η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ισχυροποιείται.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα καταστημάτων όπου εντοπίζεται παράνομη δραστηριότητα, αφαίρεση άδειας λειτουργίας, όπου αυτή υφίσταται, αλλά και αυστηρότερες συνέπειες σε περίπτωση επαναλειτουργίας καταστήματος μετά από σφράγιση.

Ποινές προβλέπονται και για τους ίδιους τους παίκτες, ιδίως σε περιπτώσεις υποτροπής ή συστηματικής συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παιχνίδια. Το πλαίσιο θα προβλέπει ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα, με αυστηρότερη αντιμετώπιση σε περίπτωση υποτροπής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο παράνομος στοιχηματισμός στην Ελλάδα έχει ετήσιο τζίρο που προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι απώλειες για τα δημόσια έσοδα ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των παικτών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τους 900.000 με μεγάλη άνοδο στις νεαρές ηλικίες.

Μέχρι σήμερα, η ΕΕΕΠ έχει αποκλείσει περισσότερους από 11.000 παράνομους διαδικτυακούς ιστότοπους μέσω της επίσημης blacklist, ενώ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και τις δικαστικές αρχές για τον εντοπισμό και την καταστολή παράνομων επίγειων καταστημάτων.

Φορολογικές διατάξεις στο νομοσχέδιο

Επίσης, στο νομοσχέδιο, έχουν ενσωματωθεί συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου και άλλες μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις όπως η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων το χρόνο αντί ενός σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν «εκτός έδρας» και η επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, με εφαρμογή κινητού και QR code.

Η ΑΑΔΕ αναπτύσσει νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήρια. Το νέο σύστημα που θα ενεργοποιηθεί βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ.

Θα περιλαμβάνεται επίσης η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων τον χρόνο αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ακόμη θα προβλέπεται αυτόματη διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης των ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει η απαγόρευση νέων αδειών και μεταβιβάζονται είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά. Επίσης, για όσο διάστημα ισχύει ο περιορισμός δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή τους στο Μητρώο.