Φωκίων-Καραβίας:-Μερίσματα-2,6-δισ.-ευρώ-στην-τριετία-και-θετική-για-νέες-εξαγορές-αν-υπάρξουν-ευκαιρίες-η-eurobank

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Σε φιλόδοξο τριετές πλάνο που στοχεύει σε αύξηση διανομών κατά 50% και έως τα 2,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2028 στοχεύει η Eurobank και, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Καραβίας, κατά την τηλεδιάσκεψη παρουσίασης των αποτελεσμάτων της τράπεζας για το 2025, υπάρχει πρόβλεψη στο μείγμα της δημιουργίας κεφαλαίων, ακόμα και για νέα εξαγορά, “αν δοθεί ευκαιρία, στις χώρες που έχει παρουσία ο όμιλος και σε τραπεζικό, ασφαλιστικό κλάδο ή στη διαχείριση κεφαλαίων”.

Η τράπεζα θα τρέξει το πλάνο της με πρόθεση να διανέμει στους μετόχους το 55% των κερδών, αυξημένο κατά 50% στην τριετία από την προηγούμενη τριετία. Το 25% θα κατευθυνθεί σε αύξηση του ενεργητικού και το 20% για τα υπόλοιπα.

Από τα κέρδη του 2025, η Eurobank διανέμει 717 εκατ. ευρώ (μέρισμα 11,8 ευρωλεπτά ανά μετοχή, αυξημένο ποσό κατά 12,7% από το 2024, συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου μερίσματος και ενός νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 288 εκατ. ευρώ). Το υπόλοιπο του μερίσματος θα είναι δηλαδή μεικτά μετρητά και αγορές ιδίων μετοχών.

Ο κ. Καραβίας ήταν κάθετος ότι η επίπτωση στην τράπεζα από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη “είναι μηδενική”. Έδωσε έμφαση επαναλαμβάνοντας το “ζερό”, δύο τρεις φορές. Η τράπεζα δεν έχει πλέον καθόλου τέτοια δάνεια στα χαρτοφυλάκιά της και, ακόμα και στην περίπτωση που θα εγερθούν σχετικές διεκδικήσεις, δεν θα υπάρξει επίπτωση, είπε.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Eurobank πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών και IT που αναβαθμίζουν σημαντικά την τράπεζα και θα φθάσουν σε κόστος τα 730 εκατ. ευρώ έως το 2028, παράλληλα με μεγάλες διανομές από 55% των κερδών ετησίως και πιθανόν προοδευτικά έως και το 60% μέχρι το 2028, στο τέλος του χρονικού διαστήματος που καλύπτει το πλάνο.

Σε ένα περιβάλλον σχετικά σταθερών επιτοκίων, η Eurobank στοχεύει την αύξηση της απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) σε περίπου 17% το 2028, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή και σε μια αύξηση κατά 50% της σωρευτικής διανομής κερδών για την περίοδο 2026-2028, έναντι της αντίστοιχης διανομής για την περίοδο 2023-2025.

Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την οργανική αύξηση των χορηγήσεων (σωρευτική ετήσια μεταβολή +7,5% περίπου), από τα οφέλη και τις συνέργειες από την ηγετική θέση στην Κύπρο, από την εξαγορά της Eurolife και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών στον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων με σωρευτική ετήσια μεταβολή κατά περίπου 16% των κεφαλαίων.

Τα οργανικά σωρευτικά έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 1,04 δισ. ευρώ το 2028, εξαιρώντας τα έσοδα από τη Eurolife.

Ο κ. Καραβίας είπε ότι τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν κατά 21% και οι προμήθειες από ασφαλίσεις και διαχείριση περιουσίας θα αυξηθούν κατά 30%, και θα γίνουν βασικοί συντελεστές αύξησης των προμηθειών. “Μέχρι το 2028, οι αμοιβές θα αντιπροσωπεύουν το 26% των συνολικών εσόδων”, “προέβλεψε”.

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της περιόδου 2026-2028 προβλέπουν ακόμα: