Χιονοστιβάδα-αγωγών-για-αποζημιώσεις-λόγω-δασμών:-900-εταιρίες-μήνυσαν-τις-ΗΠΑ

Περισσότερες από 900 εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει αγωγές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενάντια στο δασμολογικό πλαίσιο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο «γκρέμισε» πρόσφατα πό το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, γεγονός που εντείνει την πίεση στην Ουάσιγκτον να επιστρέψει ποσά που ίσως φθάνουν και τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η νομική διαμάχη αναμένεται να έχει και δημοσιονομικές επιπτώσεις καθώς απειλεί μια πηγή εσόδων που ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει για κάθε είδους σκοπούς: από επιστροφές φόρου εισοδήματος έως τη μείωσης του εθνικού χρέους.

Οι εταιρείες σπεύδουν να υποβάλουν αγωγές προκειμένου να αποζημιωθούν για δασμούς τους οποίους αναγκάστηκαν να απορροφήσουν.

Η FedEx έγινε τη Δευτέρα η πρώτη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που μήνυσε την κυβέρνηση, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Με νύχια και δόντια»

«Θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια για να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν γρήγορα, χωρίς παιχνίδια και κρυφούς όρους», δήλωσε στους FT ο Νιλ Κάτιαλ, ένας από τους δικηγόρους που ηγείται μιας ομάδα εργασίας που στοχεύει να εξασφαλίσει επιστροφές χρημάτων από τους ακυρωθέντες δασμούς.

Οι δασμολογικές αξιώσεις είναι ένα ακόμη γρανάζι στην ογκούμενη «νομική βιομηχανία» που αμφισβητεί τον Τραμπ, με εκατοντάδες υποθέσεις για τα πάντα: από τους δασμούς και τη μετανάστευση έως τα πολιτικά δικαιώματα και το περιβάλλον. Σε περισσότερες μάλιστα από τις μισές υποθέσεις, τα δικαστήρια έχουν κάνει δεκτές τις προσφυγές, όπως προδίδουν στοιχεία που επεξεργάστηκαν οι FT

Στις αγωγές που έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, ζητείται το οριστικό μπλόκο επί όλων των δασμών

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη το βράδυ, ο Τζέιμισον Γκριρ, αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να εκδώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές χρημάτων σε εταιρείες ως αποτέλεσμα της απόφασης της Παρασκευής.

Καταιγισμός

Ωστόσο, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς, η οποία αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την διακυβέρνηση Τραμπ, εντείνει το κύμα αγωγών που αμφισβητούν την ατζέντα του από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι.

Άτομα, εταιρείες, ομάδες υπεράσπισης, ακόμη και πόλεις και Πολιτείες των ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει καταιγισμό νομικών προσφυγών εναντίον του Τραμπ, καθώς αυτός διευρύνει τα όρια της προεδρικής εξουσίας μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων ενώ σπανίως επικαλείται νόμους.

Από τις σχεδόν 350 υποθέσεις, στις οποίες ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν επηρεάσει κυβερνητικές ενέργειες, περισσότερες από τα δύο τρίτα έχουν οδηγήσει σε πλήρη, μερική ή προκαταρκτική αναστολή των πολιτικών Τραμπ. Και υπάρχουν άλλες 300 υποθέσεις –κατατεθείσες πριν από την κατάργηση των δασμών του Τραμπ- που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ιστορικό ρεκόρ οι 3.000

Η πρωτοφανής δικαστικο-νομική επίθεση κατά της αμερικανικής κυβέρνησης διοίκησης έχει πολλαπλασιάσει τα αιτήματα των δικηγόρων (και των πελατών τους) ενώ δικηγόροι ιδρύουν εταιρείες που ειδικεύονται στην αμφισβήτηση της κυβέρνησης. Τις τελευταίες ημέρες, εταιρείες έχουν καταθέσει δεκάδες προσφυγές κατά των δασμών του Τραμπ στο εμπορικό δικαστήριο, το οποίο κατακλυζόταν από αγωγές ακόμη και πριν από τη γνωμοδότηση του ανώτατου δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της α’ θητείας Τραμπ, στον απόηχο των δασμών κατά της Κίνας, (το 2020) το ίδιο δικαστήριο είχε δεχθεί περισσότερες από 3.000 αγωγές.

Όλα δείχνουν ότι έχουμε μέλλον…